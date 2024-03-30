В Минобороны Эстонии также заявили, что денег на закупку снарядов все еще не хватает.

Ряд стран уже внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины, но, несмотря на это, денег по-прежнему не хватает, заявляет министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Как сообщает ERR, по последним данным, снарядов в рамках чешской инициативы будет доступно почти в два раза больше, чем первоначально планировалось, то есть всего 1,5 миллиона. По словам министра обороны Эстонии, в мире есть места, где можно купить снаряды, но вопрос в том, есть ли на это деньги.

"Если мы говорим о миллионе снарядов, то это около трех миллиардов евро. Есть разные калибры, меньшие немного дешевле. Было бы здорово, если бы все удалось сделать. На данный момент можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов", – сказал Певкур.

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По словам министра обороны, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в странах Северной и Центральной Европы. Францию, которая заявила, что готова внести больший вклад, следует еще обсудить отдельно.

По словам Певкура, трудно прогнозировать, когда снаряды могут попасть на фронт. Часть возможно попадет уже через пару месяцев, часть – лишь к концу года. Это связано с тем, что необходимо проверить предлагаемые боеприпасы.

"Очень многое зависит от того, что нам нужно физически проверить некоторые снаряды этих возможных партнеров. Нам сказали, что там можно достать [снаряды], но в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию – все это надо проверить", – пояснил Певкур.

Кроме того, он отметил, что в Украине наиболее критична ситуация с зенитными ракетами, запасы которых заканчиваются. В то же время, по словам министра обороны, Эстонии в этом случае нечего предложить и единственный вариант – "с надеждой смотреть в сторону складов союзников".

Чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине

Чешская инициатива предусматривает закупку не менее 800 тыс. артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. При этом операция держится в тайне - известны страны, внесшие средства на закупку, но не страны, которые продают ракеты.

Отмечается, что чешской инициативе присоединились 15 стран, в том числе Германия, Франция, Голландия, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада.

На днях СМИ сообщили, что чешские чиновники нашли еще 200 тысяч снарядов для Украины.

При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что поставки снарядов для Украины в рамках чешской инициативы уже начались, впрочем, точные сроки их доставки пока неизвестны.

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