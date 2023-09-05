Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских защитников и защитниц на Бахмутском направлении и пообщался с командирами.
Глава государства подчеркнул, что воины на Бахмутском направлении выполняют сложные задачи и приносят "очень весомые результаты для Украины: наше движение вперед, уничтожение оккупантов".
Он уточнил, что в частности речь идет о 93-й отдельной механизированной бригаде, 28-м ОМБр и 92-м ОМБр.
"Вместе с генералом Сырским пообщались с командирами, с солдатами. Дополнительные вопросы для Ставки", - отметил Зеленский.
Президент также вручил государственные награды военнослужащим этих бригад и поблагодарил "каждого и каждого, кто дерется ради государства".
Поездки Зеленского на фронт - детали
Вчера, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении.
Во время рабочей поездки на Донетчину Зеленский побывал в командных пунктах воинских соединений, которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины в составе оперативно-тактической группировки "Донецк".
Зеленский заслушал доклады командиров боевых бригад об оперативной ситуации на фронте и вручил государственные награды защитникам.