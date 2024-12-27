Ни одна страна мира не использует такого количества дронов, сколько наша.

Иностранные журналисты очень заинтересованы в развитии украинского военно-промышленного комплекса. Между сторонами активно ведется обмен информацией.

"Как они говорят, мы сейчас стоим и смотрим, как активно идет историческое развитие событий, которые происходят очень быстро. Им это интересно. Некоторые из этих журналистов, кстати, чувствуют вину за то, что они называли захват Крыма аннексией, а не именно захватом. Поэтому они активно помогают информационно продвигать правильные месседжи на Западные страны. И это очень правильно", - сказал производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Украинского радио".

По его словам, украинские разработки действительно мощные, особенно, если учитывать возможности нашей страны. Сейчас Украина сломила понимание использования беспилотных систем, поскольку ни одна страна мира не использует такого количества дронов, сколько наша.

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"У нас недавно состоялся полностью роботизированный штурм со стороны Украины и это показывает определенные прогрессы. Поэтому, в принципе, надо двигаться дальше, потому что украинский ВПК сейчас на пике своих возможностей. И пик этих возможностей ограничен только законодательными нормативами, которые сейчас не позволяют нам двигаться дальше и масштабироваться по производству", - добавил Храпчинский.

Он добавил, что разработки Украины полностью меняют правила войны и создают другой подход к службе в Вооруженных силах.

"В свое время, когда я учился, нас учили быть подчиненными, то есть выполнять все задачи. А здесь мы говорим о том, что на шахматной доске сейчас не личный состав, а роботизированная техника. То есть совсем другой подход в управлении даже вооружением. Это позволяет гораздо больше делать таких рисковых операций, но при этом мы теряем железо, а не личный состав. Это очень важно. Потому что Россия, в отличие от Украины, воюет именно личным составом, большим количеством. Если мы противопоставим большое количество роботизированного высокотехнологичного оружия, то тогда это будет непременный проигрыш для Российской Федерации", - подытожил эксперт.

Война в Украине - использование дронов

Как писал The Washington Post, опасаясь сокращения западной военной помощи в следующем году, Украина изо всех сил пытается нарастить собственное производство дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. При этом в основе лежит программа по производству ударных беспилотников большой дальности (в частности, новые разработки - ракета-дрон "Ад", ударные БПЛА DeepStrike).

Председатель правления альянса "Новая энергия Украины", разработчик БПЛА, командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик рассказал, сколько времени проходит от идеи до взятия на вооружение.

Украина смогла уменьшить потери среди военных своих Вооруженных сил на 30% благодаря использованию роботизированных комплексов в подразделениях.

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