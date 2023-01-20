Британцы готовы взять на себя лидерство в поставках Украине новых грозных видов оружия.

Великобритания может предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, раз уж США не хотят передать Киеву свои ракеты ATACMS. Об этом заявили информированные источники в британском правительстве, комментируя ситуацию американскому каналу CNN.

Отмечается, что Вашингтон отказывается передать дальнобойные ракеты, опасаясь, что ВСУ используют их для нанесения ударов по объектам в глубине российской территории.

"Но в соответствии с более прогрессивным отношением Лондона к военной поддержке Украины, некоторые британские официальные лица выразили готовность поставить системы дальнего радиуса действия", – заявили источники, знакомые с вопросом.

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Учитывая "более агрессивную публичную" позицию Великобритании в вопросе поставок оружия Украине, украинские официальные лица, по данным журналистов, попросили британцев взять на себя инициативу при обсуждении оружейных поставок в ходе встречи в Рамштайне 20 января.

"Они (украинцы – ред.) также хотят, чтобы британские официальные лица более агрессивно информировали союзных министров иностранных дел и министров обороны о том, что, по мнению украинцев, является оперативными реалиями войны и что им нужно для победы в ней", – пишет издание.

Вопрос поставки ATACMS в Украину

Украина в течение многих месяцев призывала партнеров поставить дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это позволило бы хоть отчасти исправить существующий диспаритет с Россией, способной наносить удары по всей территории Украины.

США отказываются передать Украине ракеты ATACMS. По неофициальным данным, Вашингтон опасается слишком нервной реакции Кремля, если Украина начнет наносить удары американским оружием по глубокому тылу России.

Примечательно, что именно Великобритания стала первым государством НАТО, кто окончательно утвердил поставку танков западного образца в Украину.

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