Европа полагается на США в подавлении вражеских систем ПВО.

Если избранный президент США Дональд Трамп сократит военное сотрудничество с Европой, союзники США по НАТО потеряют ключевой потенциал, необходимый для противостояния российской агрессии.

В частности, как пишет Businness Insider, Европа в значительной степени полагается на США в вопросах использования самолетов и оружия для подавления вражеских систем ПВО (SEAD). Без этого самолеты становятся неспособными наносить удары, в результате чего сухопутные войска становятся гораздо более уязвимыми и менее эффективными.

Зависимость от США

Как пишет BI, в Европе мало специализированных платформ SEAD. Самолеты "Торнадо" Германии и Италии оснащены боеприпасами AGM-88 HARM для наведения на радары и необходимой системой определения местоположения излучателей, но в следующем году они должны быть сняты с вооружения.

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Как отметил Джастин Бронк, эксперт по воздушной мощи из Королевского института объединенных служб, союзники США в Европе все больше стремятся заменить старые самолеты F-16 на F-35, который был разработан специально для того, чтобы иметь возможность действовать против современных ЗРК как в проникающем ударе, так и в SEAD/DEAD (подавление/уничтожение вражеского ПВО).

Он подчеркнул, что истребитель пятого поколения обладает повышенной скрытностью, средствами радиоэлектронной борьбы, а также набором активных и пассивных датчиков для обнаружения вражеских зенитно-ракетных комплексов.

"Несмотря на эти впечатляющие возможности, простого принятия на вооружение F-35 недостаточно для решения проблемы SEAD/ DEAD в Европе, - сказал он.

Такая ситуация ставит Европу в сильную зависимость от США, поскольку война России в Украине показала, насколько важно поражение батарей ПВО противника в современном конфликте.

Маттиас Экен, эксперт по противоракетной обороне из RAND Corporation, говорит, что важным уроком войны на Украине стало то, что "военно-воздушные силы должны уметь находить, подавлять и уничтожать" мобильные ракеты класса "земля-воздух", чтобы добиться превосходства в воздухе "даже против умеренно оснащенных противников".

Экен добавил, что ни одна из западных военно-воздушных сил, кроме США, не обладает значительными возможностями SEAD. Все остальные силы НАТО "имеют ограниченные проникающие средства, запасы боеприпасов и опыт применения крупных смешанных ударных комплексов".

Американская мощь и отсутствие европейского потенциала

Генерал-майор армии США в отставке Гордон "Скип" Дэвис, занимавший пост заместителя помощника генерального секретаря НАТО по оборонно-инвестиционному отделу, заявил, что "подавляющее большинство самолетов SEAD в случае агрессии будут предоставлены США".

Дэвис сказал BI, что у США есть самолеты-невидимки, включая проникающие бомбардировщики, необходимые для обнаружения и уничтожения российских ПВО, а американские самолеты обладают разведывательными возможностями, "которые НАТО будет очень трудно заменить".

Он предупредил, что без улучшения возможностей SEAD или поддержки со стороны США НАТО "будет трудно эффективно противостоять крупной российской агрессии".

Как отмечает BI, устранение дефицита SEAD в Европе потребует времени, в течение которого она будет более уязвима для атак. В то же время Россия продемонстрировала неспособность эффективно использовать свои собственные средства - недостаток, который в конечном итоге может помочь Европе.

"В ближайшие 10-15 лет Европе будет не хватать возможностей SEAD, - говорит Каллберг, - но российские ВВС и ПВО не могут наладить совместную работу разведки, командования и управления, и им не хватает ресурсов для широкой модернизации".

"Если начнется война, - сказал он, - то не способности Европы спасут положение, а неспособность России".

Война России и НАТО

Ранее финские СМИ писали, что Россия отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО.

Также министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что Россия через несколько лет может атаковать территорию НАТО. По его словам, сейчас РФ за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

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