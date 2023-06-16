Отмечается, что это уже 15 пакет помощи от этой страны.

Совет министров Бельгии одобрил 15-й пакет помощи Украине в пятницу, 16 июня. Министр обороны Людивин Дедондер сообщила, что бронетехника сначала будет отправлена на ремонт.

Издание rtbf пишет, что на прошлой неделе правительство одобрило закупку и поставку 105-мм боеприпасов на сумму 32 миллиона евро. Пятничный пакет помощи достигает 11 миллионов евро.

Бельгия закупит и поставит украинским силам бронетранспортеры, а именно гусеничные бронетранспортеры типа M113, которые бельгийская армия сняла с вооружения более десяти лет назад. Транспортные средства будут восстановлены до рабочего состояния бельгийской промышленностью перед доставкой в ​​Украину.

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Военная помощь, предоставляемая Бельгией, является частью координации между союзниками, входящими в контактную группу по Украине, и направлена ​​на удовлетворение конкретных запросов этой страны, напомнила министр.

"Поддержка Украины — это не соревнование между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на максимально возможное удовлетворение потребностей на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует этой логике", — подытожила Дедондер.

Военная помощь Украине от Бельгии - что известно

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что Бельгия не может поставить Украине F-16, потому что все бельгийские самолеты находятся в эксплуатации. Они используются для обороны воздушного пространства Бенилюкса и Прибалтики. В то же страна готова проводить обучение украинских пилотов на этих истребителях.

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