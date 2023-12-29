Беспилотник может летать на высоте до более 12 километров и находиться в воздухе до 10 часов, что, по словам экспертов, позволит ему не попадать в поле зрения даже современных радаров систем ПВО.

Турецкий беспилотник-невидимка с украинским двигателем успешно завершил свой дебютный полет, расширив арсенал беспилотных летательных аппаратов Турции.

Как пишет Bloomberg, беспилотник ANKA-3, разработанный государственной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) и оснащенный двигателем, разработанным Запорожским машиностроительным конструкторским бюро "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко, пролетел в четверг, 28 декабря, более часа, достигнув высоты (2,4 километра) и скорости 280 км/ч.

Видео полета опубликовал в сети X президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув что беспилотник "внесет весомый вклад в оборону страны благодаря своим передовым технологиям, дизайну и возможностям".

Разработка ANKA-3 была окружена секретностью, и компания TAI впервые опубликовала его фотографии только в марте этого года.

ANKA-3 предназначен для выполнения разведывательных, наблюдательных и боевых задач, сообщается на сайте TAI. Он сможет летать на высоте до более 12 километров и находиться в воздухе до 10 часов, неся полезную нагрузку до 1200 килограммов.

"Способность ANKA оставаться в воздухе в течение длительного времени - отличная возможность. Он может возвращаться туда и обратно к целевым точкам несколько раз, не попадая в поле зрения даже современных радаров систем ПВО", - отметил независимый турецкий авиационный эксперт Кубилай Йилмаз.

Турецкие беспилотники

Ранее издание Bloomberg писало, что Турция стала мировым лидером в производстве смертоносных дронов благодаря компании Baykar. Этого удалось достичь после наглядной демонстрации возможностей дронов Bayraktar на поле боя в Украине. Зарубежные заказы от других стран мира выросли.

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в начале войны очень помогали ВСУ добиваться успехов, но теперь имеют ограниченную полезность, поскольку российские оккупанты усиливают противовоздушную оборону.

В сентябре этого года сообщалось, что примерно через полтора года на территории Украины начнут изготавливать известные турецкие беспилотники Bayraktar В проект инвестируют около 100 млн долларов.

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