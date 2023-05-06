Машины будут использовать для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры в деоккупированных районах Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Швейцарская компания-производитель механизированных средств разминирования Global Сlearance Solutions (GCS) в течение года поставит в Украину около 20 машин для разминирования.

Машины будут использовать для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры в деоккупированных районах Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, сообщает Министерство по вопросам реитеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также специалисты Global Сlearance Solutions будут привлечены к техническому и нетехническому обследованию потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территорий и обучению населения освобожденных территорий рискам, связанным с минами и несдетонированными боеприпасами.

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Разминирование территорий в Украине

Согласно данным аналитического центра GLOBSECВ, около трети территории Украины (174 000 кв. км) усеяны минами и боеприпасами, что является новым мировым антирекордом. В результате полномасштабной войны по этому показателю Украина опередила даже Афганистан и Сирию, где боевые действия продолжаются годами.

Оккупанты минируют не только территории, где ведутся боевые действия, но и любые объекты, когда отходят из участков фронта или населенных пунктов. В деоккупированных районах ежедневно на минах подрываются гражданские лица.

По данным Минагрополитики, в Украине заминировано 470 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

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