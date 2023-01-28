Украине нужны специальные системы ПВО или оружие для уничтожения пусковых установок.

В настоящее время ВСУ не имеют технических средств для уничтожения баллистических ракет в воздухе. Поэтому Украине нужны новые виды западного оружия, способные бороться с такими ракетами. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире канала FREEДОМ.

По его словам, сбивать ракеты баллистического типа в теории могут американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и франко-итальянские SAMP/T. Однако самым лучшим вариантом Игнат считает уничтожение пусковых установок еще до того, как они выпустят баллистические ракеты.

"Лучше иметь "длинную руку", доставать до позиций вражеских и уничтожать непосредственно на месте установки, которые запускают ракеты", – заявил он, упомянув в этом контексте истребители и ударные БПЛА.

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Ситуация с ПВО в украинской армии

Во время последней ракетной атаки 26 января украинские силы ПВО сбили 47 крылатых ракет и ни одной баллистической. Это характерно и для других волн ракетных атак.

В середине января Италия окончательно одобрила поставку в Украине комплекса ПВО SAMP/T. Как считается, он способен сбивать баллистические ракеты.

Поставка комплексов Patriot, которые тоже способны сбивать баллистические ракеты, была анонсирована в декабре. Однако украинским военным придется потратить несколько месяцев на то, чтобы освоить эту технику.

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