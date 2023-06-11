Для России предоставленные Украине западные системы Patriot стали костью поперек горла, оккупанты грезят их уничтожением. В связи с этими мечтами россиян и более частыми атаками на нашу территорию возникает вопрос, могут ли у Украины закончиться ракеты для систем Patriot.
Ответ на него дал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью "Украинской правде". Он заверил, что на "Рамштайне" нас поддерживают 50 стран мира, они уверяют, что будут оказывать помощь столько, сколько нужно.
У Игната уточнили, тогда, получается, такая ситуация, когда ракеты к системам Patriot закончатся, маловероятна?
"Всем миром будут Украине помогать, и ракетами для Patriot в частности. Вы же не думаете, что один раз дали Patriot с ракетами и на том все закончилось? Как самолеты, как артиллерия Himars, все нуждается в постоянных поставках из стран Запада. И, соответственно, мы стараемся более или менее рационально использовать это вооружение", - подчеркнул спикер ВС ВСУ.
Он добавил, что уникальность Patriot в том, что одна его пусковая установка может быть заряжена ракетами разного типа - дешевле, дороже, против баллистики.
Также Игнат обратил внимание на еще один момент: Запад предоставляет Украине и ракеты для С-300, и для "Буков", иначе они уже бы давно закончились.
Patriot в Украине
В Украину уже прибыли системы ПВО Patriot, в конце мая они вышли на боевое дежурство. Россияне, бесясь, начали чаще обстреливать территорию нашей страны в попытках уничтожить западные установки.
После обстрела украинской столицы 16 мая в РФ поспешили заявить, что уничтожили целых 5 пусковых установок Patriot. Но позже издание CNN сообщило, что на самом деле был поврежден только один из комплексов, ремонт провели, не снимая систему с боевого дежурства.
18 мая в Минобороны США заявили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot, который получил повреждения во время ракетной атаки на Киев, отремонтировали - он снова полностью в рабочем состоянии.