Состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины на уровне национальных директоров по вооружению государств-партнеров.

Национальные директора по вооружению Украины и стран-союзников обсудили потребность Вооруженных сил Украины в дальнобойных системах.

Как сообщает Министерство обороны, состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины на уровне национальных директоров по вооружению государств-партнеров в формате видеотелеконференции. Украину представил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов. Участники мероприятия определили приоритетные потребности в области обороны Украины.

"Участники мероприятия обсудили приоритетные потребности Украины в области обороны. Середины них - дальнобойные системы, средства интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и тому подобное. Представители государств-партнеров обменялись мнениями и идеями по повышению эффективности защиты Украины в условиях российской агрессии", - говорится в сообщении.

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При этом, Гаврилов выразил глубокую благодарность за сотрудничество и открытость при разработке совместных решений по приоритетам в сфере обороны нашего государства, подвергшегося неспровоцированному и неоправданному нападению со стороны России.

Дальнобойное оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что обсуждение относительно предоставления Украине ракет большого радиуса действия еще продолжаются. Он также отметил, что Британия предоставила Украине тысячи зенитных ракет и системы противовоздушной обороны для сбивания вражеских целей в воздухе.

Позже Зеленский во время визита в Брюссель сообщил, что удалось приблизиться "к решению относительно дальнобойного оружия". Он добавил, что есть некоторые положительные вопросы и договоренности, которые остались "за кулисами".

18 февраля Сунак заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие. Отдельно премьер Британии выступил за разработку гарантий безопасности для Украины.

Между тем, министр обороны Алексей Резников отметил, что передача дальнобойных ракет - это вопрос технического решения, а не политического; а замминистра Анна Маляр сообщила, что решение о предоставлении Украине дальнобойного оружия принято.

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