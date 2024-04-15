Отмечается, что сейчас Черное море нуждается в полноценной операции по разминированию.

Одной из основных угроз в Черном море остается минная опасность, заявил в эфире телемарафона спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Такой работы у нас много, мы выполняем ее ежедневно для того, чтобы организовать безопасность для нашего экспортно-импортного коридора. Впрочем, все равно, Черное море нуждается в полноценной операции по разминированию. Она уже спланирована, штаб создан, экипажи кораблей готовятся. Однако сейчас, из-за действия конвенции Монтре эти корабли не могут попасть в акваторию Черного моря", - сказал Плетенчук.

Он также отметил, что мины - это общая проблема Украины и ее соседей по Черному морю. Среди них, в частности и три члена НАТО - Румыния, Болгария и Турция.

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По словам Плетенчука, украинские экипажи, которые готовились для пользования кораблями Черкассы и Чернигов от Великобритании, уже прошли подготовку.

"Они уже несут службу. В прошлом году они получили оценку совместимости первого уровня со странами НАТО. В этом году мы надеемся получить самую высокую оценку - второй уровень совместимости. Кроме того, еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии. И эти экипажи уже также продолжают получать обучение. В целом мы планируем получить пять кораблей, которые являются противоминными", - сказал Плетенчук.

Кроме того, спикер также рассказал, какова ситуация в Черном и Азовском морях.

"Ситуация пока стабильная, ракетоносители находятся в пункте базирования в Новороссийске. Находится в акватории Черного моря, недалеко от берега, только патрульная яхта ФСБ РФ. Больше в Черном море не наблюдаем активности. Один из носителей крылатых ракет, который находится на испытаниях в РФ, покинул акваторию Азовского и Черного морей и возвращается на завод на достройку", - сказал Плетенчук.

Российско-украинская война продолжается и на море: важные новости

Накануне Плетенчук рассказал о текущем состоянии российского флота. Он отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине Черноморский флот России потерял около трети своих кораблей.

Сообщалось, что оккупанты пытаются защитить свой флот в Черном море, спрятав корабли в бухте Новороссийска. Вход к месту перегородили баржами, рассчитывая, что такая методика поможет.

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