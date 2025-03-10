Сейчас для Украины первоочередной задачей является зарабатывание денег для инвестирования в отечественное производство вооружений.

C тех пор, как США приостановили военную помощь Украине, внутреннее производство вооружений оказалось в центре внимания. Теперь многие рассматривают его не только как гибкое дополнение к западному оружию, но и как двигатель военной машины Киева, отмечает The Times.

Так, через несколько часов после того, как Белый дом прекратил военную поддержку, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что внутреннее производство оружия выросло в 35 раз за три года. "Мы уже производим треть необходимого нам оружия, наша цель - 50 процентов", — написал он в Telegram.

Как отметил экс-министр обороны Андрей Загороднюк, в начале войны производство оружия "начало расти из гаражей, домов людей и небольших заводов".

Видео дня

"В 2024 году военная промышленность переросла возможности правительства по закупкам. Теперь возможности в два-три раза превышают покупательную способность. Это то, что остановило россиян на фоне постоянного дефицита западной огневой мощи. Несколько [компаний] уже вышли на мировой уровень", - сказал он.

Экс-министр обороны Алексей Резников подчеркивает, что, хотя европейское и американское оружие по-прежнему чрезвычайно ценно, сейчас для Украины первоочередной задачей является зарабатывание денег для инвестирования в отечественное производство вооружений.

"У нас есть своя Кремниевая долина. В гаражах по всей стране есть гениальные исследователи и инженеры, которые делают то, чего никто раньше не делал… Крупнейшая военная лаборатория на планете — это Украина, вторая — Израиль, но мы — самая крупная. Поэтому лучшая инвестиция в европейскую оборону — это инвестиции в украинскую оборону", - отметил он.

Резников также считает, что благодаря инновациям прекращение военной поддержки США вряд ли приведет к существенному сдвигу на фронте.

"Сегодняшняя война, спустя три года, — это совершенно другая война… Пехота редко встречается друг с другом на поле боя. Значительный прорыв наших линий русскими в настоящее время крайне маловероятен. Если они отправят колонну танков, как это было в феврале 2022 года, ее уничтожат беспилотники", - отметил он.

Однако постоянная потеря поддержки США все равно станет серьезным ударом, сказал Загороднюк.

"[Дроны], хотя они фактически знаменуют собой военно-техническую революцию, все еще не могут заменить большие ракеты, противовоздушную оборону, разведку и пилотируемую авиацию во многих отношениях", - отметил он.

При этом самые ярые сторонники украинской оборонной промышленности считают, что в течение года появится отечественная альтернатива дальнобойному оружию от США, отмечается в статье.

Остановка помощи США

Ранее сообщалось, что отановка американской помощи Украине повлияет на способность Сил обороны сбивать российские ракеты и наносить удары по российским войскам в их тылу. Она также лишит ВСУ самого єффективного оружия на фронте - гаубиц M777 и БМП Bradley.

При єтом NBC News писало, что подписанного соглашения по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной. А источники CBS отмечали, что пока нет никаких признаков, что помощь США будет возобновлена.

Вас также могут заинтересовать новости: