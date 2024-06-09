Если информация подтвердится, то это будет вторая боевая потеря военного самолета такого типа.

Если информация об уничтожении Су-57 на аэродроме Ахтубинск, то это поразительный удар по российской воздушной мощи. Российские ВВС имеют около двух десятков двухмоторных сверхзвуковых Су-57, которые РФ создала в ответ на американский стелс-истребитель Lockheed Martin F-22.

Издание Forbes пишет, что Су-57 еще не испытаны и никогда не летали в боевых условиях. Если Украина действительно уничтожила Су-57 во время удара беспилотников, это не только унижение для русских - это может стать предвестником новых унижений.

То, что украинцы уничтожили новейший истребитель, находящийся почти в 400 милях от линии фронта, наводит на мысль о том, что российские система ПВО настолько ослаблена, что не может защитить даже ценные активы Кремля.

Видео дня

"На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоял неповрежденным, а 8 июня рядом с ним появились ямы от взрыва и характерные пятна огня, вызванные пожаром", - говорится в сообщении.

Если информация украинских разведчиков относительно Су-57 подтвердится, то эта потеря станет лишь вторым боевым самолетом, потерянным в бою за четыре десятилетия с тех пор, как ВВС США приняли на вооружение самый первый стелс-самолет - Lockheed Martin F-117.

Если Су-57 не был поражен 8 июня, то новый шанс может представиться в ближайшем будущем. Украина создает новые ударные беспилотники дальнего радиуса действия быстрее, чем Россия успевает поставить дополнительные системы ПВО для защиты растущего списка целей для дронов.

Поскольку у России слишком мало радаров и зенитно-ракетных батарей, чтобы защитить каждый штаб, завод, нефтеперерабатывающий завод и авиабазу, русским приходится делать трудный выбор.

Уничтожение Су-57 - последние новости

В ГУР Минобороны Украины заявили, что первом в истории поражении новейшего российского истребителя Су-57. На спутниковых снимках видно, что на месте, где ранее был самолет, виднется воронки от взрыва и характерные пятна пожара.

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что уничтожение украинскими военными Су-57 говорит о том, что недосягаемых целей для ЗСУ не существует.

В свою очередь российский Telegram-канал Fighterbomber признал повреждение истребителя Су-57. Стоит отметить, что официальные власти России не делали никаких заявлений.

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