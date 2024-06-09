'Репутационный позор': эксперт высказался об уничтожении лучшего истребителя РФ

Александр Коваленко не исключает, что ГУР Минобороны станет уничтожать танки Т-14 "Армата".

Первое в истории уничтожение украинскими военными современного истребителя России Су-57 свидетельствует о том, что недосягаемых целей для ЗСУ не существует.

"Благодаря филигранной работе ГУР МО Украины 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 км от линии боевого соприкосновения был поражен многофункциональный истребитель, якобы пятого поколения, Су-57!" - написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в с воем Telegram-канале.

Аналитик подчеркивает, что для россиян случившееся - репутационный позор, который сопоставим с уничтожением таких самолетов, как А-50 или Ту-95МС.

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"Можно долго говорить о том, насколько Су-57 не соответствует классу истребителя пятого поколения, но в данном случае не так важна техническая сторона, как репутационная", - акцентирует эксперт.

Коваленко не исключает, что ГУР Минобороны начнет уничтожать танки Т-14 "Армата", которые никогда небыли в зоне досягаемости, но начнут гореть в самой России.

"Вот, поджаренный Су-57 прямой пример того, что ничего не возможно - нет!" - заявил Коваленко.

Уничтожение Су-57 - что известно

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что впервые поражен самый современный российский истребитель Су-57. В частности, 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области, расположенного в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, был поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

Уничтожение самолета подтверждают спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме – на месте самолета, который фиксировался накануне, воронки от взрыва и характерные пятна пожара.

Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил РФ - считанные единицы таких боевых самолетов.

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