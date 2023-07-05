Помощь велась по двум направлениям – гуманитарному и военному.

Фонд Сергея Притулы активно присоединился к подготовке летнего контрнаступления Сил обороны на юге и Донбассе, направив на это сотни миллионов гривень. Подготовка велась по двум направлениям - гуманитарном и милитарном, о чем в интервью "Украинской правде" рассказал сам Притула.

Что касается гуманитарной составляющей, то здесь главным было обеспечение связью освобожденных территорий, ведь опыт работы на деоккупированных территориях Харьковщины и Херсонщины показал, что россияне во время отступления "ложат все", уничтожают все вышки мобильной связи.

"Поэтому первоочередная задача, когда после украинской армии заходят наши волонтерские конвои, это на уровне общин обеспечение "Старлинками", чтобы был доступ к интернету, чтобы руководители территориальных общин имели связь с областными военными администрациями... Мы накапливали пищевые наборы, гигиену, медицину, медоборудование для больничных учреждений, потому что россияне выметают все что можно. "Рысачим" по смартфонам и "Старлинкам". Затем второй волной идут генераторы, средства для очистки воды", - сказал он.

Видео дня

По милитарной составляющей была работа по трем направлениям: рутинная закупка вещей из номенклатуры, которую может доставать фонд; обеспечение новосозданных бригад, готовившихся к контрнаступлению; подготовка "расходных материалов" (дронов, средств связи, средств оптики, тактической медицины).

"Все это было неприкосновенным запасом, что в какой-то прекрасный момент, когда начались активные движения на юге и на Донбассе, оно все это распаковывалось, и конвои начали доставлять это на передовую", - добавил он.

На вопрос, сколько потратил фонд на контрнаступление, волонтер ответил так: "Очень трудно посчитать, но очевидно, что речь идет о сотнях миллионов гривень".

Также Притула оценил, как сегодня, после почти полутора лет войны, люди продолжают донатить на сборы, которые организует фонд. "Донаты - это всегда синусоида. Так было в прошлом году, так есть в этом году - какой-то месяц больше, какой-то меньше, зависит от кучи различных факторов, начиная от экономического положения в стране, заканчивая успехами или неуспехами на поле боя, а также тем, как ты нащупаешь эмоцию у среднестатистического донора. Мы не жалуемся на поддержку наших людей. Все равно у нас в последние месяцы достаточно высокий уровень донатов, чтобы мы могли продолжать закупки в промышленных масштабах", - сказал он.

По его словам, на сегодня "нет такого уголка на земном шаре, где бы украинец не поддерживал наши потуги в усилении Вооруженных сил". "Иностранцы более охотно донатят на нужды Гуманитарного штаба, чем на милитарную составляющую. Это касается культурных особенностей, ментальных. Иностранцам, которые никогда не донатили на свою армию, очень трудно объяснить, почему они должны донатить на армию чужой страны... У нас, в зависимости от того, какой происходит сбор, донаты из-за рубежа колеблются от 12 до 25%. А во время последнего сбора в гумштаб, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, более 30% были валютные поступления", - добавил он.

Фонд Притулы - что стоит знать

Фонд Сергея Притулы был основан в 2020 году, специализируется на помощи Вооруженным силам Украины и пострадавшим от войны с Россией. С начала полномасштабного вторжения войск РФ фонд регулярно собирает средства на приобретение техники для ВСУ.

Среди прочего, летом прошлого года фонд успешно провел сбор 600 миллионов гривень, за счет которых планировали закупить турецкие "Байрактары". Однако когда компания Baykar передала беспилотники бесплатно, эти средства направили на покупку права использования спутника.

Другим известным собранием фонда стала закупка 50 британских гусеничных бронетранспортеров Spartan.

Вас также могут заинтересовать новости: