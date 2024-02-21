Все пилоты завершат обучение с мая по август.

Первая группа украинских пилотов из четырех человек закончит программу обучения на американских истребителях F-16 до лета 2024 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национальной гвардии Аризоны. Отмечается, что эти пилоты начали свою подготовку в середине октября 2023 года в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, штат Аризона. В Пентагоне заявляли, что срок обучения - несколько месяцев.

По словам капитана Эрина Ханнигана, представителя Национальной гвардии Аризоны, вторая группа начала обучение в январе, а третья - сейчас проходит обучение английскому языку, который необходим для полетов.

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Как ожидается, все пилоты завершат обучение с мая по август. Ханниган добавил, что точные сроки зависят от хода программы.

Истребители F-16 для Украины

Несколько ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас спрогнозировал, что первые истребители F-16 появятся в Украине тоже летом - в июне.

Однако в Воздушных силах ВСУ отказались подтверждать или опровергать эти термины.

13 февраля сообщалось, что украинские аэродромы уже готовы принимать истребители F-16 по меньшей мере в режиме оперативных. И речь идет не об одном или двух аэродромах, говорит военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса Роман Рассвет.

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