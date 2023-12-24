Отмечается, что ни одна страна ще не создала истребитель пятого поколения, у которого не было бы проблем.

Ведущие военные страны мира уже несколько десятилетий работают над созданием истребителей пятого поколения, и эта работа до сих пор не завершена. США создали первый истребитель пятого поколения - стелс F-22 Raptor, а в продолжение этого проекта - совместный ударный истребитель F-35 Lightning II, а у России и Китая есть Су-57 и J-20.

Издание Business Insider пишет, что американский F-22 больше не производится, а три новейших истребителя, которые все считаются самолетами пятого поколения, даже если некоторые из них не совсем соответствуют всем требованиям, сталкиваются с проблемами.

Чтобы считаться истребителем пятого поколения, самолет должен обладать определенными характеристиками, такими как скрытность, позволяющая избежать обнаружения, и способность летать на сверхзвуковых скоростях без включения форсажа

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Российский самолет Су-57

Су-57 - это первая попытка России создать истребитель пятого поколения, но аналитики сомневаются, что он действительно может претендовать на это звание, учитывая его недостатки в нескольких ключевых категориях.

Известный в НАТО как "Фелон", Су-57 был поставлен на вооружение российской армии в 2020 году. Пока в арсенале Москвы всего 10 самолетов, но государственные СМИ утверждают, что к концу 2024 года эта цифра увеличится до 22, а к 2028 году снова подскочит до 76. Однако неизвестно, сбудутся ли эти планы

Су-57 впервые испытали в бою над Сирией в 2018 году. В прошлом году российские официальные лица утверждали, что самолет имел боевой опыт в Украине, что подтверждается данными разведки, опубликованными министерством обороны Великобритании. Но хотя истребители, возможно, участвовали в некоторых противостоящих атаках, на самом деле нет никаких доказательств широкого применения Су-57 в текущей войне.

Одним из объяснений неучастия в войне, для которой создавались истребители пятого поколения, может быть то, что российскому самолету не хватает малозаметных характеристик, которые позволили бы ему работать в качестве полноценного истребителя пятого поколения. Проблемы с самолетом заключаются в том, что Москве явно не удается оснастить его двигателями, способными работать в режиме "стелс", и плотно расположенными панелями корпуса, которые бы в достаточной степени снижали его радиолокационную заметность.

В конечном счете, нежелание России использовать свои Су-57 в Украине "говорит о том, что они не уверены в заявленных стелс-свойствах самолета", - заявил ранее Business Insider Джастин Бронк, эксперт по воздушной мощи из Королевского института объединенных служб (RUSI).

Кроме того, он отметил, что самолет может нести только старый вариант ракеты "воздух-воздух" R-77. Она имеет "складные решетчатые плавники, которые не позволяют нести ее внутри самолета и, следовательно, ставят под угрозу ее скрытность", - сказал он.

Китайский самолет J-20

Китай также имеет программу истребителей пятого поколения. Спустя шесть лет после первого полета китайский самолет Chengdu J-20 поступил на вооружение в 2017 году.

Согласно докладу Пентагона о военной мощи страны за 2023 год, он вошел в инвентарный список из 1900 истребителей Пекина и с тех пор "используется в оперативных целях". По оценкам, Китай построил более 200 самолетов J-20 и готовит несколько модернизаций истребителя, среди которых установка двигателей WS-15 отечественного производства.

Изначально предполагалось, что J-20 будет оснащен именно двигателем WS-15, который позволит истребителю летать на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа и придаст ему дополнительные стелс-возможности. Но китайская оборонная промышленность долгое время не могла наладить производство этого передового двигателя, поэтому военные использовали более старые китайские и российские двигатели.

"Двигатели J-20 - это большая головная боль, но я думаю, что они свидетельствуют о более серьезных проблемах в китайской оборонной промышленности", - говорит Майк Дам, бывший офицер разведки ВМС США. "При всем технологическом прогрессе Китая, он все еще отстает от Запада в области высокотехнологичного производства, будь то двигатели, малозаметные материалы или металлургия"

Несмотря на предыдущие неудачи, летом прошлого года J-20 совершил знаменательный полет с парой двигателей WS-15. Но Дам, старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, предупреждает, что даже если Китаю удалось преодолеть производственные трудности, надежность двигателей WS-15 все еще остается под вопросом и может вызвать проблемы - особенно если они будут изготовлены не с теми же допусками, что и западные самолеты.

"В течение срока службы двигателя им придется чаще проводить техническое обслуживание и, вероятно, чаще менять двигатели", - сказал он. "Эти проблемы с обслуживанием в конечном итоге повлияют на готовность самолета и его работоспособность".

Майкл Бонэрт, лицензированный инженер аналитического центра RAND Corporation, который помогал в аналитической работе для ВВС США, говорит, что обслуживание стелс-материалов - как и нанесение покрытия на самолет - это дорогой и "болезненный" процесс, который требует больших инвестиций, как с точки зрения рабочей силы, так и инфраструктуры.

"Стелс-самолет - это не только самолет", - сказал Бонерт. "Это и ракеты, и тактика, и логистика, и инфраструктура обслуживания - много всего".

Как и русские, Китай все еще относительно новичок в игре с истребителями пятого поколения. Но даже США, которые имеют истребитель пятого поколения с 2005 года, испытывают трудности с новым истребителем Joint Strike Fighter.

Американский F-35

Разработанный оборонной компанией Lockheed Martin, F-35 является вторым истребителем пятого поколения в американском арсенале после F-22 Raptor и выпускается в трех вариантах.

F-35B морской пехоты США способен совершать укороченные взлеты и вертикальные посадки и впервые получил начальную оперативную готовность в 2015 году. F-35A используется ВВС США и достиг IOC в 2016 году, а F-35C используется ВМС США и будет введен в эксплуатацию к 2019 году.

Самолет, созданный для наземных атак, воздушных боев и сетевой авиации, патрулировал Европу и Тихий океан, а также имел боевой опыт на Ближнем Востоке.

Самолет пятого поколения эксплуатируется как американскими военными, так и рядом союзников США. Израиль стал первой страной, совершившей боевой полет на этом самолете.

В распоряжении американских военных находится около 450 самолетов F-35, и Пентагон планирует закупить еще около 2500 самолетов в течение следующих нескольких десятилетий; оценочная стоимость жизненного цикла составляет более 1,7 триллиона долларов, большая часть которых пойдет на эксплуатацию и ремонт самолетов.

Согласно сентябрьскому отчету, опубликованному Управлением правительственной отчетности (Government Accountability Office, GAO), эта очень дорогая программа была сопряжена с проблемами технического обслуживания и устойчивости, которые часто сказывались на боеготовности истребителей. Например, в начале этого года самолет был способен выполнять задания едва ли более половины времени.

В отчете выявлен ряд конкретных проблем на военных объектах, включая нехватку вспомогательного оборудования, запасных частей, адекватного обучения и технических данных - все это может способствовать задержкам в обслуживании. В отчете также говорится о том, что программа F-35 отстает от графика по созданию объектов для проведения ремонта, а правительство США в значительной степени полагается на подрядчиков, что снижает его собственную способность принимать решения

По словам Дианы Маурер, директора отдела оборонного потенциала и управления GAO, общая проблема заключается в том, что в течение многих лет программа F-35 была сосредоточена на производстве. Приоритеты в основном касались исследований, разработок и приобретения, в то время как поддержание и затраты на него были отодвинуты на второй план. Сейчас эти проблемы уже решены.

"Когда F 35 начал поступать в распоряжение служб, не были созданы ремонтные базы, чтобы чинить самолеты, когда они требовали ремонта. Даже сейчас программа все еще на годы отстает от сроков сдачи в ремонт", - сказал Маурер.

Это означает, что, когда требуется ремонт или замена основных частей самолета, их часто приходится отправлять обратно производителям оригинального оборудования, что приводит к длительным задержкам.

К проблемам программы F-35 добавился декабрьский отчет GAO, в котором говорится о наличии проблем с системой охлаждения истребителя. В частности, она перегружена, работает сверх того, на что рассчитана, что может увеличить износ двигателя, сократить срок его службы и увеличить миллиардные расходы на обслуживание.

"Для США очень важно взять программу F-35 в свои руки. Когда он летает, мы слышали от пилотов, что они очень довольны возможностями этой системы вооружения", - сказал Маурер, добавив, что "это не просто будущее боевой авиации для трех наших военных служб - это настоящее".

Истребители F-35 - последние новости

В 2021 году истребители F-35 хотела купить Швейцария, а в марте текущего года Румыния заявила о намерении купить эти американские истребители.

В свою очередь в отчете Счетной палаты США говорится, что на март 2023 года только 55% истребителей F-35 способны выполнять боевые задачи.

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