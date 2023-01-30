Речь идет о 14 танках, которые канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее анонсировал для Украины.

Стало известно, из какой воинской части Берлин готов передать обещанные 14 танков Leopard 2 в рамках военной помощи Украине.

По данным Westfalen Blatt, Бундесвер передаст танки, принадлежащее 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады Минобороны ФРГ.

Воинская часть располагается в Аугустдорфе, общине в северо-западной части ФРГ. По данным СМИ, в ее распоряжении находится 44 единицы Leopard 2A6. Однако неизвестно, все ли они находятся в рабочем состоянии. Также под вопросом, усилит ли Бундесвер батальон другими танками после передачи боевых машин Украине.

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В Westfalen Blatt уточнили, что 203-й танковый батальон находится в Литве в рамках миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие".

"Танкисты Аугустдорфа находятся в странах Балтии с августа, и теперь их ждут обратно с танками. Германия планирует поставить Leopard 2 в Украину в конце марта или начале апреля. Пока неясно, будут ли заменены танки, которые заберут у 203 танкового батальона, и когда", - говорится в сообщении.

Поставка танков Leopard 2 Украине

24 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение об отправке в Украину танков Leopard 2.

Уже 25 января, правительство ФРГ официально согласовало передачу таких танков Украине и разрешило реэкспорт другим странам.

Президент Владимир Зеленский узнал о решении Германии передать Украине боевые танки Leopard 2 во время интервью американскому каналу Sky News.

После разрешения Германии на реэкспорт танков стало известно, что Польше нужно несколько недель, чтобы поставить танки Leopard в Украину.

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