В настоящее время к этому проекту присоединились 23 страны-члена Европейского союза, а также Норвегия.

Словения присоединится к проекту совместной закупки боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Министр обороны Словении Марьян Шарец должен подписать соответствующее соглашение об участии в инициативе с Европейским оборонным агентством (EDA).

Как сообщает издание RTV Slovenija, в Минобороны страны отметили, что это соглашение устанавливает рамки для участия государств-членов в проекте и содержит положения относительно цели, финансов, администрирования, заключения контрактов и ответственности. Оно также определяет защиту конфиденциальных данных, присоединение новых членов и т. д.

"Подписание соглашения не приведет к финансовым обязательствам для Республики Словения, поскольку оно лишь создает рамки для дальнейшего сотрудничества", – подчеркнули в ведомстве.

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В настоящее время к этому проекту присоединились 23 страны-члена Европейского союза, а также Норвегия.

Программа закупки боеприпасов для Украины

20 марта 2023 года на встрече министров обороны стран ЕС была согласована поставка Украине одного миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев.

На тот момент к проекту совместной закупки боеприпасов присоединились такие страны: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.

24 марта сообщалось, что к инициативе присоединились уже 20 стран. Речь шла о 19 государствах-членах ЕС и Норвегии.

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