Украине трудно противостоять простому, но разрушительному оружию.

Российская Федерация потерпела фиаско со своим "аналоговнетным" оружием, но у них есть чудо-оружие. Речь идет о старых авиабомбах, которые стали самым эффективным оружием Москвы.

Издание Cepa пишет, что советские бомбы модернизировали и благодаря спутниковому наведению они стали высокоточными управляемыми авиабомбами - 1,5-тонная ФАБ-1500 и новая 3,4-тонная ФАБ-3000. Сбрасываемые с большой высоты российскими самолетами за пределами досягаемости большинства украинских зенитных ракет, эти устройства практически невозможно перехватить.

В этом году Россия уже сбросила 3 500 плавающих бомб, и этот поток взрывчатки, вероятно, продолжится и даже расширится, а у Украины нет быстрого решения.

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Планерные бомбы появились еще в нацистской Германии - Fritz-X и Hs-293, а также в США - AGM-62 Walleye во Вьетнаме и "Буре в пустыне". Это оружие было слишком дорогим для широкого применения, но в конце 1990-х годов появилась новая разработка: американский боеприпас прямого действия Joint Direct Attack Munition, или JDAM.

JDAM - это комплект, который добавляет GPS-наведение и управляемый хвост к обычным бомбам. При цене около 20 тысяч долларов плюс еще несколько тысяч за железную бомбу и в результате получается высокоточный боеприпас, который намного дешевле и проще в производстве, чем специально созданное оружие, как HIMARS за 100 тысяч долларов или ракета ATACMS за миллион долларов.

Россия использует свои планирующие бомбы для поддержки наземной армии, чтобы добиться хоть какой-тот победы на украинском фронте. У россияне действуют на внешних границах радиуса действия украинской ПВО. Оружие типа JDAM - оно наводится по GPS и они маленькие, их очень трудно сбить, а мощность взрыва при их размерах больше, чем у артиллерийских снарядов. Планерная бомба, оставляющая кратер шириной 70 футов, не нуждается в точности попадания.

Чтобы дать ответ российским бомбам Украине нужно больше зенитных ракетных установок большой дальности, таких как Patriot и SAMP/T, с дальностью действия до 75 миль.

Другой вариант - глушение сигналов GPS, как это было сделано Россией в отношении HIMARS и других западных боеприпасов с GPS-наведением. Но возможности России в области радиоэлектронной борьбы значительно превосходят возможности Украины и ее западных союзников.

Лучшим вариантом будут истребители, а именно 60 или около того F-16. Сейчас пилоты проходят обучение, истребители могут быть введены в строй уже в этом году. Вопрос в том, способны ли модернизированные F-16 1980-х годов противостоять современным российским истребителям, таким как Су-35, оснащенным ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности.

Если украинцев что-то и утешает, так это то, что российское чудо-оружие еще не дало им решающего преимущества. Бомбы, оставляющие большие воронки, полезны, но в конечном итоге в дело должны вступить батальоны смертников, состоящие из условно-досрочно освобожденных заключенных и призывников.

Украинцы могут сделать эти атаки как можно более дорогостоящими в ожидании технологического противодействия, которое хотя бы частично снизит угрозу от российской бомбы.

Российские авиабомбы на фронте - последние новости

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что самолеты Су-34 и управляемые авиабомбы - главное преимуществом РФ на фронте.

В свою очередь специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что универсальные модули полета и коррекции РФ, которые делают обычные авиационные бомбы управляемыми, получили новые антенны, подавляющие РЭБ.

Кроме того, в России заявили о старте серийного производства новой глиссадной бомбы "Дрель". Производство первой партии запланировано на 2024 год.

Российские пропагандисты заявили, что авиабомба предназначена для уничтожения бронетехники, наземных радиолокационных станций, центров управления электростанциями и зенитно-ракетных комплексов. При этом сообщается, что она якобы устойчива к работе РЭБ.

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