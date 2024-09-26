Россия может запустить производство в Китае аналог того же Shahed, но эксперты объяснили, почему это все равно опасно.

Пока в самой России проходят неудачные испытания ракеты "Сармат", в Китае РФ ищет возможности для того, чтобы расширить производство дальнобойных ударных дронов, в частности, речь идет про "Гарпии", - пишет Defense Express. В материале сообщается, что российское акционерное общество "Ижевский электромеханический завод "Купол" разработало и протестировало БПЛА "Гарпия-3" в Китае, при участии местных специалистов.

Боевая часть "Гарпии-3" весит 50 кг, дальность полета — 2000 км.

Reuters, получив информацию от двух источников в разведке, сообщает, что "Купол" в начале 2024 года, в ходе отчета перед Минобороны РФ, заявил о возможности наладить массовое производство беспилотников, включая "Гарпии" — на мощностях в Китае.

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В МИД Китая отметили, что ничего не знают о подобном проекте и что там продолжает действовать строгий контроль за экспортом любых БПЛА, говорится в материале. Там же сообщается, что это "типичная позиция Китая", однако в этот же момент на фронте появились китайские бронемашины ZFB-05, которые обладают защитой от дронов.

СМИ предполагает, что "Гарпия-3" и ранняя версия "Гарпия-А1" являются копией иранских Shahed. По данным экспертов, Россия в 2023 году смогла произвести более 2500 "Гарпия-А1", тогда как за год производства "Гарпия-3" удалось выйти на выпуск 200 единиц в месяц — что вызывает вопросы о целесообразности инвестиций в новый дрон.

Тем не менее, там отмечают, что Россия может увеличить темпы производства дальнобойных дронов и вывести их на уровень 800 ед. в год. И если уничтожить производство непосредственно в РФ уже является сложной задачей, то прекращение производства в Китае — практически неосуществимо.

Роль Китая на мировой арене

Ранее УНИАН сообщал, что Россия раздражает не только Китай, но и неядерные страны Глобального Юга. Все из-за действий Кремля на Ближнем Востоке.

Кроме того, Китай в ООН озвучил три требования по "украинскому кризису". Самое главное, как они сообщают, нужно "перестать стрелять".

"Все стороны должны определить приоритетом мир и людей и должны по-настоящему быть привержены продвижению мирных переговоров", - отметил министр иностранных дел Китая Ван И.

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