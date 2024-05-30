Украинским разработчикам пришлось проявить изобретательность.

Российские оккупанты глушат украинские дроны на передовой, и работа врага оказалась "ужасающе эффективной". Из-за этого украинским разработчикам пришлось проявить изобретательность – так появился пакет программного обеспечения для беспилотников Eagle Eyes.

"Разработанный украинскими спецназовцами, он позволяет беспилотникам ориентироваться только с помощью "машинного зрения". Используя алгоритмы искусственного интеллекта, программа сравнивает видеоизображение местности в реальном времени с бортовой картой, сшитой из фотографий и видео, собранных ранее самолетами-разведчиками. Это позволяет беспилотникам продолжать выполнять свои задачи даже после того, как их заглушили", – пишет The Economist.

Eagle Eyes также обучен распознавать конкретные наземные цели, включая танки, транспортеры, ракетные пусковые установки и боевые вертолеты. После этого дрон может выпускать бомбы или пикировать без команды оператора.

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По словам капитана, пожелавшего остаться неизвестным, Eagle Eyes запрограммирована на приоритетное поражение станций глушения. Приоритетом номер два являются российские зенитно-ракетные батареи С-400.

Весной 2023 года Eagle Eyes испытывали в бою всего три группы спецназа, в каждой из которых было по два-три беспилотника. Сегодня Eagle Eyes достаточно дешев для дронов-камикадзе и широко используется, говорит командир подразделения "Белый орел", воюющего на юге Украины – Валерий Боровик.

По его словам, система с радиусом действия около 60 км также направляет беспилотные летательные аппараты, которые наносят удары по энергетической инфраструктуре в России.

Война в Украине: интересные разработки

В Украине создали гибрид ЗРК и авиационной ракеты. Специалисты установили на зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" авиационные ракеты малой дальности Р-73 вместо штатных ЗУР 9М33М3. Работы проводили для компенсации недостатка штатных зенитных ракет для ЗРК "Оса".

Кроме того, Украина создала морские дроны-ЗРК. Несколько дней назад глава Службы безопасности Украины Василий Малюк официально подтвердил, что украинские дроны Sea baby оборудовали реактивными системами залпового огня "Град".

В ноябре 2023 года сообщалось, что группа украинских конструкторов разработала уникальный аппарат "Шмель-90". Он может быть как пилотируемым, так и беспилотным. По словам разработчиков, подвесить к нижней части дрона можно что угодно, лишь бы оно не превышало вес.

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