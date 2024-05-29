Можно только предполагать, почему Россия не может производить больше Schahed, учитывая ресурсы, вложенные в этот стратегически важный проект.

Вчера вечером Россия запустила 14 дальних беспилотников-камикадзе Schahed по территории Украины и 13 из них были сбиты.

Как пишет Forbes, теперь Россия, по сообщениям, наращивает производство Schahed, чтобы "превратить постоянный град Schahed в шторм".

"Как будет развиваться российский военный конфликт с использованием дронов, и является ли это просто вопросом цифр?", - задаются вопросом журналисты.

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Россия может производить только около 100 ракет в месяц, но Schahed можно выпускать в гораздо больших количествах и с гораздо меньшими затратами.

Приводились различные цифры, но широко известна стоимость в 20 000 долларов, что делает ее примерно в 500 раз дешевле разрекламированной гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

В то время как ракетные атаки происходят всего несколько раз в месяц, атаки Shahed являются непрерывными и часто направлены на объекты электроэнергетической инфраструктуры, особенно подстанции.

"Увеличение темпов атак может постепенно превзойти возможности Украины по восстановлению нанесенного ущерба, что приведет к массовым отключениям электричества. Атаки Schahed в Харькове уже привели к многочисленным отключениям электроэнергии по всему городу", - сказано в материале.

Теперь сделано в России

Россия закупила у Ирана 2 400 готовых Shahed, но постепенно перенесла производство на свою территорию. Сначала Россия собирала их из комплектов, поставляемых Ираном.

Но все чаще использует российские узлы, которые собирают на новом гигантском заводе в Алабуге студенты из близлежащего технического колледжа и рабочие из Африки. Завод опережает график производства и может произвести в этом году до 6 000 беспилотников в дополнение к тем, что импортируются из Ирана.

Аналитический центр Institute for Science and International Security внимательно следит за использованием Shahed в России, и утверждает, что завод может производить до 20 ударных беспилотников в день.

"Есть причины сомневаться в этих цифрах. В то время как у ISIS есть график общего количества российских Shahed, полученных в результате импорта, местной сборки и чисто российского производства, неуклонно растущего с 1760 единиц в декабре 2023 года до 2610 единиц в апреле 2024 года, реальные цифры были менее впечатляющими: с 616 в декабре до менее чем 400 в январе и феврале, поднявшись до 600 в марте, но снова упав до 400 в апреле", - пишут аналитики.

В последнем докладе ISIS отмечается эта колебательная тенденция и высказывается предположение, что беспилотники накапливаются для периодических интенсивных атак.

Однако трудно заметить сильную тенденцию к росту производства, что бы ни утверждали документы с завода в Алабуге. Общий объем производства и импорта, похоже, не поднимался выше 500 единиц в месяц. Общее количество растет, но не быстро.

Можно только предполагать, почему Россия не может производить больше Schahed, учитывая ресурсы, вложенные в этот стратегически важный проект.

Вероятнее всего, проблема заключается в коррупции и неэффективности российских военных закупок. Возможно даже, что запускается большее количество Schahed, но их не видно, потому что из-за высокого процента отказов они не достигают Украины.

Быстро мутирующий враг

Количество Schahed вызывает гораздо меньше беспокойства, чем скорость их эволюции. В марте 85 % прибывающих Schahed были сбиты, согласно заявлениям украинских военных, собранным OSINT-аналитиком ShahedTracker.

Как сообщается, большая часть Schahed сбивается мобильными группами обороны, вооруженными пулеметами и автоматическими пушками.

Они получают сигналы от общенациональной системы сетевых микрофонов, которая отслеживает шумные и медленно движущиеся Schahed, чтобы перебросить оборонительные подразделения для их блокирования.

Россияне адаптируют дроны чтобы сделать их менее уязвимыми для наземного огня. В конце 2023 года появилась новая черная "стелс-версия" с темным покрытием, которое поглощает радарное [излучение], а также делает беспилотники более труднозаметными в ночное время.

Также в конце 2023 года были обнаружены Schahed с сотовыми модемами 4G, которые подключаются к украинской системе мобильной связи. Это позволяет русским отслеживать Shahed в полете и определять, достиг ли он цели, а если нет, то, где он был сбит.

Модем также означает, что беспилотник может быть перепрограммирован на новые координаты целей в полете, чтобы избежать защиты.

Потенциально модем также позволяет осуществлять навигацию с помощью расположения мачт сотовой связи, что является возможным противодействием украинской системе подмены спутниковой навигации "Покрова", которая может сбить Schahed с курса.

В марте было обнаружено несколько сбитых Shaheds, оснащенных камерами и модемами, что позволило им передавать изображения. Это может быть сделано для разведки или определения эффекта предыдущих атак, но в темноте это будет сомнительно, а реальная цель может заключаться в уклонении от защиты.

Мобильные группы по борьбе с дронами обычно используют трассирующие боеприпасы, которые оставляют заметный след в небе, а также прожекторы, которые также хорошо видны.

Они помогают им навестись на цель, но прожекторы и трассирующие дуги также сообщают оператору беспилотника с камерой, что по его машине стреляют, и он может предпринять уклонение, чтобы уйти от источника выстрела.

Эти разработки важны тем, что все они используют недорогую коммерческую технологию, доступную с полки, которую можно быстро ввести в эксплуатацию.

Обычный многолетний процесс определения характеристик, тестирования, разработки, оценки и только потом запуска в производство был упрощен до скорости, близкой к скорости разработки беспилотников, наблюдаемой в Украине.

Более быстрые и смертоносные "шахеды"

Последние сообщения также свидетельствуют о том, что Россия разрабатывает ряд новых боеголовок для Shahed, включая зажигательные и термобарические боеголовки для использования против конкретных целей, а также боеголовку двойного размера, которая, предположительно, будет иметь меньшую дальность по сравнению с оригиналом, но будет обладать более мощным ударом.

Украина также сбила несколько экземпляров новой реактивной версии, известной как Shahed-238. Защитники зафиксировали на радаре, что 238-я ракета двигалась со скоростью более 320 миль в час, что почти в три раза больше, чем у "мопеда" Shahed-136 с пропеллером.

Однако стоимость и сложность реактивного двигателя затрудняют его серийное производство. Российские источники называют цену в 1,4 млн долларов за экспортную версию, что говорит о том, что реактивный Shahed будет производиться лишь в скромных количествах.

Менее чем за два года Shahed, поставляемые Ираном, стали ключевым стратегическим оружием в войне России и Украины, затмив оружие, разработанное самой Россией в рамках кампании дальнего действия.

И они быстро развиваются, поскольку разработчики пытаются преодолеть меры защиты от них. Численность может быть не столь важна, как то, кто победит в гонке технологий беспилотников и контрбеспилотников.

Производство "шахедов" в РФ

В начале апреля Украина атаковала беспилотниками завод в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабужском районе Республики Татарстан, на котором производятся дроны. Это стало новым этапом в войне беспилотников. Целью был высокотехнологичный колледж и производственный комплекс в российских степях, где Москва стремится увеличить производство оружия. Указанный завод имеет целью выпускать 6000 ударных беспилотников Shahed в год, пишет The Wall Street Journal.

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