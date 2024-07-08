Первый истребитель с новой силовой установкой проходит испытания на авиазаводе в городе Иркутск.

Продолжается война в Украине, и со следующего года россияне начнут серийное производство версии истребителя Су-30СМ с новыми, более мощными двигателями.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. "Выигрыш будет в скороподъемности, меньшем радиусе разворота, большем ресурсе двигателя. Серийное производство таких машин начнется в 2025 году", - заявил главный конструктор программы Су-30 ОКБ Сухого Олег Панков.

Россияне прямо не говорят, о каком именно двигателе идет речь, но судя по приведенным данным, можно предположить, что речь идет об АЛ-41Ф1. Стоит отметить, что речь фактически идет о целом семействе. Так, версия для истребителя "пятого поколения" Су-57 получила название АЛ-41Ф1, в то время, как вариант для Су-35С четвертого поколения назвали АЛ-41Ф1С.

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Они отличаются по своим характеристикам, впрочем, оба двигателя гораздо мощнее штатного двигателя для Су-30СМ - АЛ-31ФП. Если тяга (форсажная) последнего составляет около 12 500 кгс, то у АЛ-41Ф1С этот показатель равен 14 500 кгс.

И хотя номинально мощность Су-30СМ возрастет довольно существенно, это вряд ли скажется на ситуации в воздухе, поскольку Украина не первый год имеет дело с Су-35С, оснащенным АЛ-41Ф1С и более современной, чем у базовой версии Су-30СМ, авионикой.

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Значительно больше технических характеристик российских истребителей для Украины является проблема использования Москвой новых ракет класса "воздух-воздух".

По данным российских источников, дальность ракеты Р-37М может достигать 300 км (по другим сведениям - 200 км). Кроме Су-35С и МиГ-31 носителями Р-37М выступают и Су-30СМ2. То есть речь может идти об относительно "массовом" применении нового изделия.

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