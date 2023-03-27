Министр отмечает, что вскоре преимущества этой техники, благодаря украинским военным, почувствуют на себе российские оккупанты.

Министр обороны Украины Алексей Резников, командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Максим Миргородский и украинские десантники "обкатали" новую бронетехнику от международных партнеров.

"Сегодня имел за честь совместно с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger-ов от Британии, Stryker-ов и Cougar-ов от США и Marder-ов от Германии", – отметил министр в Facebook.

Он отметил, что еще год назад никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет такой мощной, и что весь цивилизованный мир "перезагрузится и в конечном итоге даст сопротивление кровавому агрессору, стране-террористу РФ".

Видео дня

"За этот год все изменилось. Украина изменила мир. Стойкость украинского народа и мастерство нашей армии убедили, что Украина одержит победу. И мы уже побеждаем. Ведь "спецоперация" орков идет "по плану" – они роют окопы и пытаются укрепляться. В своих головах они уже сменили парадигму с "мы вторая армия мира и мы вас победим за три дня" на "надо переходить в оборону", – добавил Резников.

Министр отметил, что был пройден большой путь, и многое еще впереди.

"Все наши города будут освобождены и мы выйдем на границы, международно признанные в 1991 году. А эта новая техника составит хорошую компанию своим "собратьям" на поле боя", – написал чиновник.

Он добавил, что вскоре преимущества этой техники, благодаря украинским военным, почувствуют на себе российские оккупанты.

"Кстати, после личного "пилотирования" Challenger-ом как участник трофи-рейдов могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье. Итак, в сухом остатке: наш "военный зоопарк" расширяется. А к "боевым кошечкам" присоединился "слон". Именно так прозвали Challenger наши десантники", – написал глава МОУ.

Оружие для Украины: последние новости

Германия передала Украине 18 танков Leopard 2, которые были обещаны несколько месяцев назад. Они уже пересекли границу и находятся на территории Украины.

Несколькими днями ранее Германия согласовала новый пакет военной помощи для Украины. В него впервые вошли бронированные инженерные машины Dachs.

Кроме того, стало больше стран, которые готовы присоединиться к программе закупки боеприпасов для Украины. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в этом проекте участвуют уже 20 европейских государств.

Вас также могут заинтересовать новости: