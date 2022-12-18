Также он указал на главные проблемы украинской ПВО.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, как российским ракетам удается долететь до середины Украины. Почему, например, летящие на Днепр ракеты не сбивают над Запорожьем, Никополем и так далее.

В своем YouTube-канале он объяснил, что сила системы ПВО страны в том, что это - система. Есть единый мозговой центр, в который "стекается" информация о засеченных целях, о количестве этих целей, их маршрутах и вероятных направлениях.

То есть эта система распределяет цели среди средств ПВО, которые есть в наличии на данный момент:

"По мере продвижения ракет по территории страны цели распределяются и, соответственно, уничтожаются. Если, допустим, ракету поздно обнаружили, и те средства ПВО, которые находятся у границы, уже не успевают ее поразить. Что надо делать? Надо передать ее следующим".

Жданов объяснил, что невозможно поразить все ракеты средствами ПВО первого эшелона, то есть средствами, которые находятся ближе к границе. То есть отстрелять все ракеты, а что тогда делать, если ракета летит на эту территорию.

"Все в единой системе распределяется равномерно. То количество ракет, которое система может поразить, она поражает", — добавил эксперт.

Он указал на главные проблемы украинской ПВО: плотность системы недостаточная, огневых средств не хватает, и поэтому у нас есть эти "прорывы" ракет, когда они долетают до цели. Плюс нет современных систем ПВО с минимальным временем реакции.

Проблемы украинской ПВО

Украина не раз призывала мировых лидеров закрыть небо над нашей страной от российских ракет или хотя бы начать предоставлять современные системы ПВО.

12 декабря лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) пообещали предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

Греция заявляла, что может передать Украине системы противовоздушно обороны. Речь идет о комплексах С-300.

13 декабря появилась информация, что США могут передать Украине ЗРК Patriot. Ожидается, что после согласования плана Пентагоном и Белым домом ЗРК будут доставлены в кратчайшие сроки.

Вас также могут заинтересовать новости: