Вениславский убежден, что Украина получит современные самолеты и более дальнобойные артсистемы и ракеты.

Представитель президента в Верховной Раде, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский заявил, что вопрос о предоставлении нашей стране современных самолетов точно будет решен, однако они нужны сегодня. Он прогнозирует, что в оптимистическом варианте Украина получит западные истребители во втором полугодии или конце 2023 года.

"У меня нет никаких сомнений, что Украина получит и авиацию, и более дальнобойные артсистемы, и ракеты. Нюансы заключаются в том, что наши партнеры принимают решение с опозданием на три-четыре месяца", – отметил он в эфире "Эспрессо".

Аргументируя свое мнение относительно того, что Украина непременно получит авиацию, нардеп привел примеры Германии и США.

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"Сначала Украина не получала от Германии вообще ничего, кроме аптечек, шлемов и бронежилетов. Потом пошли боеприпасы, САУ. Сейчас уже танки и идет дискуссия вокруг самолетов. То же самое с США – сначала получали стрелковое оружие, противотанковые гранатометы и ПЗРК, сейчас уже свершившийся факт получения системы Patriot. Летом на этот счет было много скептических заявлений и оценок. Поэтому вопрос о самолетах точно будет решен, но они нужны сегодня. Мы их получим в оптимистичном варианте вторая половина – конец года", – объяснил Вениславский.

Предоставление самолетов Украине: что известно

В четверг, 9 февраля 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что некоторые лидеры Европейского Союза заявили о готовности предоставить Украине боевые самолеты.

Словакия готова пожертвовать свои истребители МиГ-29 для усиления обороноспособности Украины. Киев может получить от Братиславы 11 или 12 боевых самолетов.

Кроме того, о переговорах о поставках Украине современных истребителей рассказал премьер Нидерландов Марк Рютте. Он отметил, что они проходят "за закрытыми дверями".

Одновременно Бельгия не может передать Украине свои истребители поскольку самолеты нужны ей самой. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо.

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