Премьер Нидерландов будет работать упорно, чтобы добиться единогласного решения о начале переговоров о вступлении Украины.

Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте считает, что на вступление Украины в Европейский Союз понадобится много лет, если решение о переговорах по приобретению Украиной членства будет одобрено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рютте сказал журналистам перед началом саммита лидеров Евросоюза (заседание Европейского совета) в Брюсселе.

В частности, у него спросили, действительно ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается заблокировать начало переговоров с Украиной.

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"Посмотрим. Я разговаривал с ним по телефону в эти выходные. Мы продолжаем наш разговор. Надо выяснить, как далеко мы можем дойти. Я думаю, что это имеет решающее значение, что сегодня у нас будет положительное решение относительно следующих шагов для Украины в переговорах о вступлении. В любом случае, пройдет много лет, прежде чем произойдет присоединение", - подчеркнул Рютте.

В то же время, премьер Нидерландов отметил, что сейчас речь идет о следующем шаге - об открытии переговоров о вступлении, потому что Украина работала чрезвычайно упорно, чтобы этот следующий шаг состоялся во время войны.

Он сказал, что украинцы также воюют за европейцев, и война касается европейских ценностей и коллективной безопасности.

Кроме того, по его убеждению, очень важно принять решение о выделении 50 млрд евро для Украины на четырехлетний период.

Рютте заверил, что будет упорно работать, чтобы добиться консенсуса среди других лидеров ЕС в вопросе следующих шагов по расширению и одобрению 50 млрд для Украины.

Он напомнил, что ранее в Евросоюзе всегда удавалось принимать решения на принципах единодушия, в том числе при участии венгерского премьера Виктора Орбана. "Я абсолютно надеюсь и буду усердно работать с моими коллегами... чтобы дойти туда", - сказал Рютте.

Заседание Европейского Совета

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе начинается двухдневное заседание Европейского совета с участием глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина не выполнила условия для открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз.

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