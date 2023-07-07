Столтенберг отметил, что кассетные боеприпасы необходимы для Украины в целях защиты от жестокого вторжения России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет единой позиции по передаче кассетных боеприпасов Украине. Известно, что ранее против такого типа помощи выступила Германия, а вот Эстония ранее высказывалась, что сама готова отправить ВСУ эти снаряды.

"У НАТО нет позиции по ним, поскольку некоторые союзники подписались под запретом их использования, а некоторые - нет. Это будут решать правительства, а не НАТО", - цитирует Столтенберга The Guardian.

Однако генсек НАТО подчеркнул, что обе стороны уже используют кассетные боеприпасы, но россияне их используют с целью захвата чужой территории, а ВСУ - для самозащиты.

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"Мы сталкиваемся с жестокой войной, и мы должны помнить, что эта жестокость отражается в том, что каждый день мы видим жертвы и что обе стороны применяют кассетные боеприпасы. А Россия применила кассетные боеприпасы для вторжения в другую страну. Украина использует кассетные боеприпасы для самообороны", - высказался Столтенберг.

Кассетные боеприпасы для Украины - главное

Источники Reuters ранее заявляли, что США уже сегодня, 7 июля, объявит о передаче Украине кассетных боеприпасов, которые Киев официально запрашивал еще в марте 2023 года. Вашингтон тянул с решением, в том числе из-за информационного давления со стороны правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch.

В рамках пакета помощи на 500 миллионов долларов Украина также получит боеприпасы к HIMARS, боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker.

Для отправки кассетных боеприпасов в Украину Байдену необходимо будет подписать отказ, аналогичный тому, который был подписан для экспорта технологии кассетных боеприпасов в Южную Корею в 2021 году.

Кассетные боеприпасы могли бы восполнить потребность ВСУ в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем и сократить численное превосходство России в артиллерии.

Ни США, ни Украина, ни Россия не подписывали Конвенцию по кассетным боеприпасам.

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