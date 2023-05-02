Еще в январе спецподразделение ГУР "Крылья" анонсировало создание собственной флотилии FPV дронов-камикадзе.

Украинские разведчики из спецподразделения "Крылья" показали результаты ударов по оккупантам новосозданной флотилии FPV дронов-камикадзе.

На опубликованных ГУРом кадрах видны многочисленные взрывы на позициях захватчиков, когда дроны прорывали российские ПВО и поражали места скопления войск и техники.

Еще в январе спецподразделение ГУР "Крылья" анонсировало создание собственной флотилии FPV дронов-камикадзе.

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FPV (First Person View) дроны дают возможность собирать разведывательную информацию и используются военными буквально в качестве снайперского оружия с расстояния до 10 километров

Установленные камеры и современные средства связи позволяют оператору управлять летательным аппаратом в режиме "реального времени", при этом оставаясь на безопасном расстоянии. Это помогает сохранить жизнь бойцам ВСУ м и эффективно уничтожать технику и личный состав врага.

Война новости 2 мая - главное

Украинские защитники за сутки отбили 41 атаку российских оккупантов. Самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Кроме того, ВСУ "позаботились" и о "гостинцах" россиянам в честь их 1 мая. Указывается, что авиация Сил обороны уничтожила три российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В течение 1 мая поражен пункт управления, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и один склад горюче-смазочных материалов врага.

С начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже более 191 тысячи захватчиков, из них 460 - за минувшие сутки.

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