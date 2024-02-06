Информацию о поставках распространили в сети.

В Греции категорически отрицают информацию о решении поставить Украине ракеты С-300, пишет Newsbeast.

Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис на брифинге назвал сообщения о таких поставках "фальшивыми новостями". Он подчеркнул, что страна не намерена рисковать своей обороной.

"Должен быть предел фальшивым новостям, особенно когда они касаются интересов страны и ее международного имиджа. Такого не существует, и я категорически отрицаю это. Не было даже намерения, что Греция будет рисковать оборонным щитом страны", - заявил он.

Украина и Греция: последние новости

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Сообщалось, что они обсудили и потребности украинской армии, особенно противовоздушную оборону и артиллерию.

Прошлым летом Греция обещала принять участие в обучении украинских пилотов работе с истребителями F-16.

Как сообщал УНИАН, в июле Зеленский посетил Болгарию. Тогда он рассказал, что президент Румен Радев отказался передавать Украине оружие по той же причине, которую озвучивают в Греции - чтобы не ослабить собственную армию.

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