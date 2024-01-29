Лидер Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и сообщил об актуальных оборонных потребностях Украины в вооружении.

Как сообщил Зеленский в Telegram, он пообщался с премьером Греции, чтобы скоординировать совместные международные усилия. В частности, Зеленский и Мицотакис обсудили подготовку ко второму саммиту Украина – Балканы.

Президент поблагодарил Грецию за участие в 4-й встрече советников в Давосе и пригласил присоединиться к организации Глобального саммита мира.

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"Мы также обсудили ход боевых действий, и я передал актуальные оборонные потребности Украины, особенно в отношении ПВО и артиллерии", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил за поддержку со стороны Греции сближения Украины с ЕС.

"Отметил важность своевременного разблокирования европейской помощи объемом 50 млрд евро. Это будет мощным сигналом для других международных партнеров", - добавил глава государства.

Греция может отдать Украине оружие после соглашения с США

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису отдать Украине оружие. Вместо этого Вашингтон пообещал оказать помощь на сумму 200 миллионов долларов.

Речь идет о том, что США предложили Греции устроить "круговые поставки". Пентагон передает грекам определенное количество американской военной техники, а Греция отдаст Украине старую технику из своих арсеналов.

Согласно информации издания Kathimerini, государственный секретарь США Энтони Блинкен направил премьер-министру Греции письмо, в котором отметил: США заинтересованы в оборонных возможностях, которые Греция может передать Украине. В частности, речь шла о том, что если имеющиеся в Греции оборонные возможности потребуются Украине, Соединенные Штаты могут изучить возможности для выделения дополнительного финансирования для Вооруженных сил Греции на сумму до 200 миллионов долларов.

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