Варшава планирует передать Украине свои модернизированные МиГ-29, когда получит заказанные корейские FA-50.

Польша будет лоббировать среди западных союзников передачу Украине истребителей стандартов НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью "Польскому радио" подчеркнул, что ВСУ должны иметь авиацию, чтобы противостоять российской агрессии в воздухе. В этом могут помочь МиГ-29, которыми умеют управлять украинские пилоты.

По словам Дуды, Польша имеет ограниченное количество этих истребителей. Оставшиеся Варшава отдаст Украине, когда получит FA-50 из Южной Кореи.

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"Как только эти самолеты к нам будут прибывать, а мы их заказали 48 единиц, мы сможем постепенно передавать то, что с точки зрения НАТО является устаревшим", - добавил польский президент.

Он также упомянул о желании Украины получить боевые самолеты F-16. Их Польша имеет в небольшом количестве.

"Прежде всего мы будем лоббировать среди стран НАТО, чтобы Украина могла уравновесить российскую силу в воздухе, чтобы она имела для этого необходимую базу, чтобы те страны, которые это могут, предоставляли Украине свои самолеты натовских стандартов", - подытожил Дуда.

Истребители для Украины

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, сейчас на вооружении украинских защитников есть пять истребительных бригад, укомплектованных Су-27 и МиГ-29.

Игнат уверен, что передача Украине МиГов усилит украинские воздушные силы, но не приведет к их качественному изменению.

Главное преимущество в получении именно советских самолетов заключается в том, что украинских авиаторов не нужно переучивать на эти машины.

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