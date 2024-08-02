Ракеты AIM-9X и AMRAAM дадут украинским F-16 "преимущество" в любых ближних боях с российскими тактическими истребителями.

СМИ сообщают, что Украина получила первые F-16. А с ними присылают ряд вооружений американского производства, включая AIM-9Х.

Как пишет Newsweek, ракеты AIM-9X, также известные как Sidewinders, – это оружие класса "воздух-воздух" малой дальности, произведенное американским оборонным гигантом Raytheon. Они могут запускаться как с самолетов, так и с наземных систем, и совместимы со многими самолетами, включая F-16, F-22 и F-35.

"Другие ракеты в пакете для F-16 включают ракету класса "воздух-земля" AGM-88 HARM и большее количество дальнобойных версий комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточное оружие, сообщила в начале этой недели газета The Wall Street Journal. Пакет также будет включать более совершенные ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM)", – говорится в материале.

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В ответ на запрос издания о комментарии Пентагон заявил: "Относительно использования этих средств, я отсылаю вас к украинской армии, поскольку это их решение". Но представитель указал на новый пакет военной помощи, представленный американским Министерством обороны, который предусматривает выделение 200 миллионов долларов "для обеспечения Украины ключевыми возможностями", в том числе ракетами-перехватчиками ПВО и противотанковым вооружением.

На этой неделе Пентагон также объявил о выделении 1,5 миллиарда долларов на долгосрочные потребности Украины. Этот "значительный пакет" включает боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем, также известных как NASAMS, другие "боеприпасы для противовоздушной обороны малой и средней дальности" и не указанные "высокоточные авиационные боеприпасы". Примечательно, что ракеты AIM-9X могут запускаться с NASAMS для обеспечения возможностей противовоздушной обороны малой дальности.

Ракеты AIM-9X и AMRAAM дадут украинским F-16 "преимущество" в любых ближних боях с российскими тактическими истребителями, в которых могут столкнуться новоприобретенные самолеты, считает ведущий научный сотрудник по вопросам обороны и безопасности в европейском отделении аналитического центра RAND Джейкоб Паракилас. Впрочем, такой тип боя редко встречается в Украине, поскольку и Киев, и Москва держат свои самолеты далеко за линией фронта и подальше от досягаемости наземных ракет дальнего радиуса действия.

"Зато AIM-9X, вероятно, найдет полезное применение в атаке на российские крылатые ракеты и беспилотники, направляющиеся к украинским городам и критически важным объектам национальной инфраструктуры, что добавляет еще один уровень защиты Украины от этих постоянных угроз", – добавил Паракилас.

Истребители F-16, предоставленные Западом, также помогут Украине поддерживать свою противовоздушную оборону, заявили киевские чиновники.

Поставки F-16 Украине

31 июля Bloomberg сообщило, что F-16 уже в Украине. Впоследствии это подтвердило и АР, однако ни одно из изданий не назвало точное количество самолетов.

The Times заявило, что истребители Украина получила от Нидерландов. Было поставлено шесть бортов. Отмечалось, что скоро начнут поступать и самолеты от Дании.

Украина официально передачу самолетов не подтвердила, но это косвенно сделал глава МИД Литвы:

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", – заявил Ландсбергис.

Примечательно, что издание The Telegraph писало, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. Они якобы использовались в качестве противовоздушной обороны.

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