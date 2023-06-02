Во время атаки баллистическими ракетами он советует не находиться на улице.

Россия стала чаще запускать баллистические ракеты по Украине, в частности по Киеву. Менеджер проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев в эфире "Сніданку з 1+1" заявил, что баллистика - это самая дорогая для россиян "отработка".

Он ответил, почему оккупанты запускают баллистические ракеты именно по украинской столице:

"Это попытка найти Patriot и другие системы, которые должны быть впечатлены. И другого способа, чем обстрелять и посмотреть, нет... Этот Patriot им (россиянам, - УНИАН.) сильно поперек горла стоит".

То есть Россия применяет баллистику по двум причинам, говорит эксперт: выследить нашу ПВО и "кошмарить" город.

Россия атакует Украину баллистикой

29 числа россияне атаковали Киев и область 11 ракетами типа "Искандер-М" и "Искандер-К". Все вражеские ракеты были ликвидированы украинской ПВО.

1 июня россияне ночью ударили по Киеву, выпустив в направлении столицы 10 ракет "Искандер". Их "приземлили" украинские защитники, и в результате падения обломков погибли три человека: мать, ее ребенок и еще одна женщина.

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