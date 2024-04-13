По его словам, это серьезно усилило бы нашу оборону.

Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны для защиты от атак со стороны РФ. В частности, ведется работа над получением хотя бы 7 комплексов Patriot.

Авиационный эксперт Константин Криволап оценил, насколько это количество поможет Украине. В интервью УНИАН он пояснил, что эти семь комплексов Patriot нужно умножать на количество пусковых установок – от 4 до 8.

"В каждой пусковой установке, в зависимости от того, баллистическая ракета или аэродинамическая цель, или 4 ракеты, или 16. Или комбинации. Там 4 тубуса, в которые входит или одна ракета, или четыре, которые как раз сбивают баллистику", – добавил он.

По его словам, это серьезно усилило бы нашу оборону.

Криволап также обратил внимание на комплексы "Праща Давида", которые способны бороться с баллистикой. Эксперт отметил, что эта система более современная, мобильная, скоростная и значительно дешевле.

"Ракеты там дешевле в 3-5 раз", – резюмировал он.

ПВО для Украины: последние новости

Германия предоставит Украине третий комплекс системы противовоздушной обороны Patriot. Также будут предоставлены ракеты к системам ПВО.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина договаривается с Германией о поставке дополнительного комплекса IRIS-T. Он отметил, что также ведется работа по поставке ракет для имеющихся у нас систем.

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