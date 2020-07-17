Львовский бронетанковый завод передал Минобороны партию танков Т-64

На предприятии также работают над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники.

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало для нужд Министерства обороны Украины очередную партию отремонтированных и модернизированных танков Т-64.

Об этом сообщила пресс-служба ГК "Укроборонпром".

По словам директора ГП "Львовский БТЗ" Виктора Андрощука, в ходе ремонта специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики танков: установили новые средства навигации и связи, тепловизионные приборы и др.

"Основная модернизация танка Т-64 - это прежде всего системы связи и управления огнем. Поэтому танки получили новые современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, установлены комплекты динамической защиты и еще много приложений для более эффективного выполнения боевых задач", - сказал Андрощук.

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На предприятии также сообщили, что параллельно с выполнением государственного оборонного заказа, конструкторско-технологическое бюро ЛБТЗ работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, таких, как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

"Также предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, ​​Т-64 и Т-55 и ряда специальных инженерных машин, таких, как бронированная машина разминирования БМР-2 и инженерная машина разграждения ИМР-2", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящий в состав Государственного концерна "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины партию из 5 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

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