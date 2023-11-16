В состав "коробки" в частности входит барражирующий боеприпас "Бобр", способный преодолевать расстояние до 800 км.

В Главном управлении разведки приоткрыли тайну содержимого проекта "Black Box", на который собирали деньги украинцы. В видео, обнародованном в телеграмм-канале проекта "Вернись живым" боец одного из спецподразделений ГУР МОУ с позывным "Колибри" "распаковал" коробку и показал, что находится внутри.

"Внутри "Black Box" находится, в частности, изготовленный в Украине барражирующий боеприпас "Бобер", способный преодолевать расстояние до 800 км. Это - не единственная составляющая "коробки", но то, что мы можем озвучить по состоянию на сейчас", - отмечают в фонде.

Отмечается, что за первые 8 месяцев 2023 года "коробка" нанесла врагу ущерб более чем на 900 миллионов долларов. "Бобер" успешно выполнял задачи в Крыму, на временно оккупированных территориях Украины и "залетал" на военные объекты на вражеской территории.

"Black Box", к примеру, попал в хранилище, где хранились ракетные части к баллистическим ракетным комплексам "Искандер", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Фонде отметили, что на собранные 15 миллионов гривен будут приобретены машины с комплектующими для бойцов, работающих с "Black Box".

Проект Black Box - что о нем известно

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Главное управление разведки Минобороны сообщило о реализации совместного проекта с Фондом "Вернись живым" и блогером Игорем Лаченковым.

Как отмечали в ГУР, секретный проект "Black Box" собрал 230 млн грн в прошлом году, он является масштабированием предыдущей инициативы разведки совместно с волонтерами общей стоимостью 40 миллионов гривен.

Сообщалось, что только в течение апреля-мая проект нанес россиянам ущерб на $700 миллионов.

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