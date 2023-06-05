По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, сейчас можно обнародовать лишь часть информации о результатах "Black Box".

В рамках тайного проекта "Black Box", реализованного Главным управлением разведки Минобороны и Фондом "Повернись живим", российским захватчикам только в течение последнего месяца уже нанесен ущерб на сумму более $700 миллионов.

Как рассказали в ГУР, результаты работы "Black Box" можно увидеть на многих объектах россиян, которые расположены как на оккупированных территориях Украины, так и непосредственно в РФ.

"В течение апреля-мая 2023 года результаты работы проекта можно было наблюдать в логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы и на других целях", - говорится в сообщении.

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По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, сейчас можно обнародовать лишь часть информации о результатах "Black Box".

"Более 700 миллионов долларов - наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализацию боевого духа и принятие им своего поражения в этой войне", - отметил Буданов.

В ГУР также рассказали, что с начала 2023 года в рамках проекта собрано уже более 270 миллионов гривень.

"Это позволило нанести существенный ущерб оборонному сектору врага и уменьшить количество его войск, которые должны были пополнить оккупационный контингент", - говорится в сообщении.

Проект Black Box - что известно

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Главное управление разведки Минобороны сообщило о реализации совместного проекта с Фондом "Повернись живим" и блогером Игорем Лаченковым.

Как отметили в ГУР, секретный проект "Black Box" собрал 230 млн грн в прошлом году, он является масштабированием предыдущей инициативы разведки совместно с волонтерами общей стоимостью 40 миллионов гривень.

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