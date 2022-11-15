Проект поможет снижать наступательный потенциал России.

Главное управление разведки Минобороны сообщило о реализации совместного проекта с Фондом "Вернись живым".

Как сообщили в ГУР МОУ, его стоимость составляет 40 миллионов гривень, и он поможет снижать наступательный потенциал России.

Там проинформировали, что в октябре благотворители приобрели и передали ГУР МОУ оборудование, способное снизить наступательный потенциал России, но не стали раскрывать детали совместного проекта.

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"Учитывая секретность, мы не можем раскрыть детали этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем "Black box", нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми неравнодушными украинцами мы и в дальнейшем будем влиять на боевую способность врага", - пояснил начальник ГУР Кирилл Буданов.

Помощь волонтеров ВСУ: что известно

В июне 2022 года Фонд Притулы объявил рекордный сбор 600 миллионов гривень на закупку турецких БПЛА для фронта, назвав инициативу "Народными Байрактарами".

Позже в компании Baykar согласились передать свои БПЛА бесплатно. Все сэкономленные средства волонтеры потратили на покупку спутника.