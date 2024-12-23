В ноябре Россия запустила по Украине около 2300 различных ударных беспилотников.

В ноябре 2024 года Россия запустила по Украине около 2300 различных ударных беспилотников, что снова превысило общее количество БПЛА, запущенных в предыдущем месяце, сообщает Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве отмечают, что ежемесячное количество запущенных беспилотников стабильно растет в течение 2024 года, причем с июля 2024-го прослеживается значительное увеличение - более чем на 200 БПЛА - по сравнению с предыдущим месяцем.

В Минобороны указывают, что в сентябре-ноябре 2024 года 50-60% от всех запущенных российских дронов были "приманкой", которые есть разных видов у врага. В частности, меньшие и более дешевые за "шахеды" имеют целью "усложнить украинские оборонительные усилия из-за насыщенности или запутанности радиолокационной картины". Также их задача - заставить больше работать украинскую ПВО, чтобы истощить ее.

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Некоторые из "приманок" несут незначительное количество взрывчатки - до 5 килограммов. Однако если они достигают цели, то представляют опасность.

В Минобороны Британии отметили, что темпы прироста запусков российских ударных БПЛА с октября по ноябрь снизились по сравнению с предыдущими месяцами.

"Данные о запусках в декабре 2024 года свидетельствуют о примерно 850 запусках. Однако вполне вероятно, что погода повлияла на работу в декабре, о чем свидетельствуют некоторые ночи со значительно большими волнами после периода низкой активности или отсутствия", - говорится в сообщении.

Россия и дальше способна поддерживать количество запусков на уровне более 1500 в месяц, отмечают в ведомстве. Российские БПЛА могут достигать целей на всей территории Украины, и удары ими позволяют России пополнять запасы авиационных ракет дальнего действия.

Что известно о российских дронах-приманках

Ранее УНИАН сообщал, что у России появился недорогой беспилотник "Гербера" (Gerbera), который создал новую проблему для украинской системы противовоздушной обороны. При нейтрализации украинскими системами ПВО он не только истощает ключевые военные ресурсы Украины, но и предоставляет России разведданные.

Также ГУР МО Украины рассказывало о российском дроне-приманке "Пародия". Это один из основных дронов-приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках. Такие беспилотники в ноябре падали на территории Молдовы.

По данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, дрон-приманка "Пародия" не несет боевой части, он собран из "подручного материала", благодаря чему стоимость изделия очень низкая.

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