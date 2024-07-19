Они могут перевозить меньшие дроны для обнаружения мин, позволяя экипажу остаться на безопасном расстоянии.

Военно-морские силы Нидерландов начали испытания надводных дронов USV90. Это 9-метровый беспилотник, который может перевозить как грузы, так и людей, сообщает пресс-служба Минобороны Нидерландов.

В ведомстве рассказали, что этот дрон можно использовать на водителя и кроме перевозки грузов и людей, он может проводить разведку.

"Его можно использовать как своеобразное "водное такси", в частности, для транспортировки других меньших дронов в район вероятного расположения мин или взрывчатки для обезвреживания. Экипаж корабля, который выполняет роль базы, может таким образом остаться на безопасном расстоянии", - говорится в сообщении. Видео дня

В Минобороны Нидерландов отметили, что первые испытания этого дрона проводятся специалистами по подводному разминированию. Сначала экипаж находится на борту, затем USV90 будет управляться удаленно и разворачиваться в беспилотном режиме. В долгосрочной перспективе планируется перевести их на полностью автономный режим. Проект реализуется совместно с Бельгией.

"Угроза морских мин остается актуальной. Они считаются более дешевыми в производстве, их легко установить, например, для блокирования морских портов. Кроме того, на морском дне до сих пор бывает много мин часов Второй мировой войны. Они все еще представляют опасность после того, как опасная находка попала в сети", - отметили в ведомстве.

Помощь Нидерландов для Украины - что нужно знать

Как ранее писал УНИАН, Нидерланды дали 20 миллионов евро на FPV-дроны для ВСУ. Минобороны страны отметило, что разработка и внедрение беспилотников становится решающим фактором в боевых действиях.

Кроме того, страна выделит 300 миллионов долларов на боеприпасы для украинских F-16. Эта сумма добавляется к 150 миллионам евро, уже выделенных ранее.

"Украинцы должны не только уметь летать на F-16. Вооружение имеет решающее значение. С помощью приобретенных нами боеприпасов F-16 смогут отражать российские атаки", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

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