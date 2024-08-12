По словам спикера Дмитрия Лиховия, количество таких войск является небольшим.

Российские оккупанты перебрасывают некоторые войска из Запорожской области на север. Об этом заявил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телеканала "Эспрессо".

"Да, подтверждается переброска некоторых российских воинских частей с Приднепровского направления и в целом из Запорожской области на север. Однако нужно понимать, что россияне накопили большое количество личного состава, в том числе и в Запорожской области, и то количество подразделений, которые они передислоцируют, сравнительно небольшое, чтобы говорить о каком-то ослаблении или снятии заслона для продолжения наступления на южном направлении", - объяснил военный.

По его словам, за минувшие сутки в операционной зоне оперативной группировки войск "Таврия" было зафиксировано 13 штурмовых действий врага. Лиховий отметил, что это больше всего за август.

"В июле они также были не очень активными в конце месяца. Возможно, это их демонстрационные действия, чтобы показать, что они могут попробовать наступать и в таких условиях, когда они немного проводят замену определенных подразделений. Однако нужно быть бдительными, и не только военному командованию, которое по умолчанию все это видит и понимает, но и той части нашего общества, которое имеет активную позицию и следит за ходом действий на линии фронта. Чтобы не создавалось впечатление, что мы уже побеждаем и Курск наш. Это совсем не так. Мы подчеркиваем, что важен каждый отрезок, каждый участок. Это все украинские территории, и их нужно удерживать", - подчеркнул спикер.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как писал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердил, что украинские военные проводят операцию в Курской области. По его словам, сейчас под контролем ВСУ находится около 1000 квадратных километров территории России.

Кроме того, во время заседания Ставки президент Украины Владимир Зеленский отметил, что важнейшим был доклад Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области.

"Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия", - добавил глава государства.

Также в сети появились видео, которые подтверждают, что украинские военные полностью контролируют узловой город Суджа в Курской области РФ. На видеоролике можно увидеть, что украинский воин прогуливается по одной из улиц города.

"Облазили мы почти всю Суджу. Где те п*доры там прячутся, я понятия не имею. Находимся почти в самом центре. Короче, для руснявых чепушил, которые там рассказывают, что Суджа их: за щечку берите и [убирайтесь прочь]", - отметил военный.

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