Обучение авиатехников включало подготовку ко всем возможным рискам при использовании F-16.

Десять украинских авиатехников в Нидерландах прошли курс по обслуживанию западных истребителей F-16, сообщили в Министерстве обороны страны.

В частности, отмечается, что украинские авиатехники научились обслуживать все важные для пилота такого типа истребителя узлы: шлем, кислородные системы и парашюты на борту.

"Обучение также включало сборку и проверку комплекта выживания. Это позволяет пилоту выжить несколько дней после аварийной посадки. В нем, среди прочего, еда и лекарства. Их обучение готовит слушателей ко всем возможным рискам миссии F-16. Это в конечном итоге также обеспечит лучшую защиту украинских пилотов", - отметили в министерстве.

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F-16 для Украины: последние новости

Накануне в Воздушных силах сообщили, что в одной из украинских бригад, украинские пилоты уже отрабатывают боевые миссии на авиационном тренажере F-16, который они получили от Чехии.

По словам Владимира Зеленского, Украине нужно более 100 истребителей F-16 для того, чтобы противостоять российским оккупантам в небе. Ведь РФ использует в войне против Украины 300 самолетов.

После полной зачистки от российских систем ПВО и радиотехнических войск истребители F-16, которые уже скоро получит Украина, смогут работать по временно оккупированному Крыму. Таким мнением поделился военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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