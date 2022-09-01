Власти Румынии намерены купить беспилотники Bayraktar TB2 с оборудованием. Общая сумма контракта составляет 300 миллионов евро.
Об этом сообщает издание Digi24.
Согласно документу Минобороны Румынии, ведомство предложило парламенту согласовать закупку для оборонного ведомства. Отмечается, что всего планируется закупить 18 дронов и оборудование к ним.
Стоимость комплекса Bayraktar TB2 колеблется от 1 миллиона до 5 миллионов долларов в зависимости от комплектации. На данный момент румынская армии не имеет на вооружении ни одного турецкого беспилотника.
Как ранее сообщал УНИАН, 28 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что завод Baykar в ближайшее время будет сосредоточен только на заказах Украины. Он добавил, что одним из крупнейших покупателей ударных дронов "Байрактар" стала Украина - Минобороны уже приняло на вооружение до полусотни "птичек".
В свою очередь генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар похвалил ураинских военных за очень хорошие навыки в использовании беспилотников.
Стоит отметить, что турецкие беспилотники стали хитом в мире благодаря ВСУ. Многие страны собирали деньги, чтобы закупить дроны для украинских защитников, чем обеспечели рекламу компании-производителю рекламу по всему миру.