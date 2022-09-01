Сумма контракта составляет 300 миллионов евро.

Власти Румынии намерены купить беспилотники Bayraktar TB2 с оборудованием. Общая сумма контракта составляет 300 миллионов евро.

Об этом сообщает издание Digi24.

Согласно документу Минобороны Румынии, ведомство предложило парламенту согласовать ​​закупку для оборонного ведомства. Отмечается, что всего планируется закупить 18 дронов и оборудование к ним.

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Стоимость комплекса Bayraktar TB2 колеблется от 1 миллиона до 5 миллионов долларов в зависимости от комплектации. На данный момент румынская армии не имеет на вооружении ни одного турецкого беспилотника.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что завод Baykar в ближайшее время будет сосредоточен только на заказах Украины. Он добавил, что одним из крупнейших покупателей ударных дронов "Байрактар" стала Украина - Минобороны уже приняло на вооружение до полусотни "птичек".

В свою очередь генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар похвалил ураинских военных за очень хорошие навыки в использовании беспилотников.

Стоит отметить, что турецкие беспилотники стали хитом в мире благодаря ВСУ. Многие страны собирали деньги, чтобы закупить дроны для украинских защитников, чем обеспечели рекламу компании-производителю рекламу по всему миру.

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