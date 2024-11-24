По словам Ступака, запуск Россией МБР нельзя считать "спектаклем".

Удар россиян по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) был ответом РФ на удары ATACMS и Storm Shadow по Курской области. Такое мнение в интервью УНИАН высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, запуск МБР нельзя считать "спектаклем".

"Не думаю, что это было какое-то шоу... Как только россияне подписали изменения в свою ядерную доктрину, в тот же день Украина атаковала Курскую область. Понятно, что в таком случае Путин выглядит очень слабым в своем окружении, среди своих коллег-диктаторов. И ему нужно было что-то сделать, просто снова "проглотить" для него было слишком, Украина много раз нарушала "красные линии", - отметил аналитик.

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По его мнению, Украина слишком кичится своими производственными мощностями:

"Наши чиновники хвастались, что у нас есть свои ракеты, мы их изготавливаем, что есть "Паляница", различные дроны, какое-то там количество будет изготовлено в следующем году. Понятно, что россияне знают, где мы их изготавливаем, поэтому решили ответить и уничтожить возможности".

При этом он считает, что использование Россией системы "Орешник" гипотетически может изменить ситуацию на фронте и в войне в целом.

"Если у россиян их много, и они будут готовы ими наносить удары, то это может изменить ситуацию. Если они уничтожат нашу ракетную программу, то, конечно, будет не сладко, ведь мы и так не сильно одеты, а так - вообще без носков стоять будем", - резюмировал эксперт.

Удар по Днепру ракетой "Орешник"

Российские захватчики атаковали украинский областной центр 21 ноября. Противники применили различные виды ракетного вооружения, в том числе - МБР.

Позже Владимир Путин утверждал, что россияне якобы запустили по Днепру "совершенно новую разработку" - ракету "Орешник". По словам главы Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилла Буданова, "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, а на самом деле противники запустили ракету по Днепру из системы "Кедр".

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия может запустить по украинскому государству еще одну МБР. Он предупредил, что возможные цели - полигоны и крупные города.

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