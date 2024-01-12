Официально Украина не получала эти ракеты от союзников.

Министерство обороны России в сводке за прошедшую неделю заявило об уничтожении двух ракет типа "MALD" Украины.

"Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю [...] уничтожены две авиационные управляемые ракеты "MALD", - говорится в сообщении, Минобороны РФ .

ADM - 160 "MALD" - это некий гибрид между дроном и ракетой. Они запускаются с самолетов и играют роль "приманок" для погрузки вражеской системы ПВО. Дальность полета таких ракет - 460-570 км в зависимости от модификации.

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Впервые об использовании Украиной этих боеприпасов заявили в мае 2023 года - примерно тогда же, когда Киев начал применять на фронте ракеты "Storm Shadow". В декабре российские пропагандисты заявили, что нашли обломки этих боеприпасов на левом берегу Херсонской области.

Впрочем, загадкой остается, когда именно Украина получила "MALD". Ведь официально США не передавала боеприпасы Киеву. Кроме того, неизвестно, какой именно тип самолета может использовать Украина для их запусков - в США для этого служат в том числе и F-16.

Россия продолжает террор против украинцев: что стоит знать

Напомним, после массированных атак России по Украине 30 декабря 2023 года и 2 января в США заявили, что Россия уже использует новые баллистические ракеты из Северной Кореи для ударов по Украине. Вчера стало известно, что Украина уже имеет первые доказательства этого.

Соединенные Штаты Америки созвали Совбез ООН из-за северокорейских ракет в арсенале РФ. Сообщалось, что оккупанты могли получить пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет.

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