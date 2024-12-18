Сейчас в Украине есть большое количество разработок, о которых не сообщается публично.

Украинские инженеры разрабатывают большое разнообразие средств поражения и военной техники, о которых не известно публично. Так информацию о появлении лазерного оружия в Украине в эфире "24 Канала" прокомментировал Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы.

"Не стоит удивляться появлению таких заявлений. Ведь лазерное оружие - это не что-то вне реальности, это не фантастика, а настоящее. И есть страны, которые активно работают в этом направлении. И есть страны, которые уже начали его испытывать - тот же Израиль, или Великобритания", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что в этом случае речь идет о лазерном оружии, которое способно перехватывать вражеские воздушные цели, работать в режиме ПВО.

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"Здесь надо понять, что в принципе лазер как оружие используется уже достаточно большое время. Но именно как систему ПВО его начали использовать недавно. Это стало возможно вследствие появления вычислительных машин, которые могут просчитывать большое количество операций. Что помогает рассчитать правильно точку пересечения, чтобы поразить цель", - добавил Храпчинский.

Он также добавил, что сейчас Украина разрабатывает и использует большое количество вооружения, о котором в публичном пространстве нет информации.

"Давайте вспомним приезд господина Шольца. Когда показали большое количество украинских разработок. Поэтому здесь надо понимать, что возможности украинской инженерии сейчас на пике", - пояснил Храпчинский.

Лазерное оружие в Украине: что известно

Ранее командующий Вадим Сухаревский сообщил, что Украина стала пятой страной в мире, которая испытывает лазерное оружие. Речь идет о собственной разработке "Тризуб".

По информации аналитиков Defense Express, объявленная дальность действия и класс цели для поражения новым оружием свидетельствуют о том, что это достаточно передовая разработка.

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