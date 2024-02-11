Это позволит РФ сильнее бомбить украинские войска и города, а также усилить привлечение авиации.

Перебои с оборонной помощью от Запада могут уже в марте повлечь дефицит боекомплектов для систем противовоздушной обороны, состоящих на вооружении Украины.

Как считают в ISW, вероятно, именно из-за этого Россия усилила свои воздушные атаки в последнее время. Если у Украины будет дефицит зенитных ракет, это позволит оккупантам более агрессивно бомбить украинские войска или даже прифронтовые города.

Издание The New York Times в статье от 9 февраля сообщило, что, по оценкам американских чиновников, украинские запасы ракет ПВО могут закончиться в марте 2024 года. В Украине предупредили, что сталкиваются с "критической нехваткой" ракет противовоздушной обороны, поскольку задержки с западной помощью продолжают заставлять Украину накапливать материальные средства.

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"Российские войска регулярно давят на ограниченную систему противовоздушной обороны по тыловым районам Украины, нанося удары российскими ракетами и беспилотниками, в сочетании с иранским и северокорейским вооружением. Таким образом РФ пытается заставить украинские войска расходовать ракеты противовоздушной обороны, а также передислоцировать системы ПВО подальше от линии фронта", - поясняют аналитики.

По словам экспертов, Россия несколько снизила авиационную поддержку наземных операций на всем театре боевых действий из-за сбития российских истребителей в Херсонской области в декабре 2023 года, а также уничтожения 14 января самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Однако интенсивные удары и давление на воздушный щит Украины заставляют ВСУ передислоцировать средства ПВО, которые ранее могли сдерживать российскую тактическую авиацию, действовавшую вдоль фронта и в российском тылу.

В январе 2024 года российская авиация активизировала операции по поддержке российских наступательных операций на востоке Украины, особенно вблизи Авдеевки. Это свидетельствует о том, что"ограниченные запасы украинских зенитных ракет могут давать российской авиации больше возможностей для нападения".

Аналитики ISW предполагают, что критическая нехватка украинских зенитных ракет может позволить российским войскам использовать ближе к нынешней линии соприкосновения в Украине и за ее пределами в больших масштабах самолеты, особенно пилотируемые, которые несут более тяжелую полезную нагрузку.

"Российские военные еще не проводили последовательных широкомасштабных авиационных операций в поддержку собственных наземных наступательных операций в Украине, а интенсификация российских авиационных операций в больших масштабах, представляла бы существенную угрозу для страны", - подытожили в отчете.

Война в Украине - ситуация с ПВО

NYT писал, что по оценкам американских чиновников, без пополнения средств ПВО Украины их хватит только до следующего месяца. Западные официальные лица и военные эксперты предупреждают, что без помощи США каскадный коллапс на фронте вполне возможен уже в этом году.

По их словам, пройдет еще как минимум пара месяцев, прежде чем отсутствие восстановления помощи окажет широкомасштабное воздействие. Но без этого, добавляют они, трудно представить, как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя.

В то же время спикер Пентагона Патрик Райдер на пресс-конференции успокоил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО. В рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI) существует ряд уже законтрактованных возможностей, включая поставку средств противовоздушной обороны.

Между тем эффективность украинской ПВО в последнее время снизилась - за последние 10 недель доля уничтоженных "Шахедов" упала на 33%. В декабре эффективность работы ПВО по беспилотникам составляла около 90% и более, но в январе показатели пошли на спад и за последние две недели составили около 60%.

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